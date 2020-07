Mentre vanno in onda le repliche della seconda stagione, il pubblico si chiede se vedrà mai una terza stagione della serie: forse succederà, ma in modo diverso dalle aspettative!

Rosy Abate è tornata su Canale 5 con la seconda stagione della fiction che porta il suo nome: la mafiosa interpretata da Giulia Michelini è amatissima dal pubblico, tanto che i produttori della serie sono stati costretti a rivedere il finale in cui avevano pensato di uccidere il personaggio, per evitare una insurrezione popolare da parte dei fan.

Il finale di questa seconda stagione -in replica proprio ora su Mediaset- è infatti contemporanemante sia un happy end che un finale aperto: a quanto pare però Tao Due non avrebbe intenzione di produrre una terza stagione di Rosy Abate come se l’aspetta il pubblico.

Rosy Abate 3, cosa succederà

Visto il grande successo di pubblico, probabilmente ci sarà una nuova stagione di Rosy Abate, ma sotto forma di prequel: si tratterebbe del primo esperimento di una serie teen mafia, con una nuova interprete, ma che resta nello stesso mondo. La storia racconterebbe infatti la crescita di Rosy, dai 13 ai 20 anni.

Questa soluzione permette anche di andare incontro ai desideri della stessa Giulia Michelini, che da tempo aveva detto di volersi allontanare dal personaggio di Rosy Abate: per ora sull’identità dell’attrice che dovrebbe interpretare la giovane Rosy c’è ancora il più fitto mistero.

Ovviamente c’è anche chi spera che invece si realizzi, alla fine, la tanto desiderata terza stagione classica, con Rosy finalmente ricongiunta a suo figlio ma ancora costretta a difendersi dai fantasmi del suo passato. Visto l’incredibile successo della fiction (uno dei più clamorosi per Mediaset che, in tempi recenti, sta un po’ stentando a portare in prima serata prodotti seriali che funzionano), è tutto ancora possibile.