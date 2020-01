Rita Rusic delusa da Cecchi Gori: ‘Una fregatura’. Cosa ha confessato dopo l’ospitata al GF Vip

Rita Rusic va giù dura contro Vittorio Cecchi Gori dopo il loro incontro al GF Vip: ecco che cosa ha detto ai suoi coinquilini

Dopo l’incontro con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e, all’interno della casa del GF VIP, si è lasciata andare ad una serie di recriminazioni contro di lui… Ma cosa avrà mai detto la produttrice croata di tanto scandaloso da far tremare le pareti della casa più spiata d’Italia?

Rita Rusic contro Cecchi Gori: “Una fregatura!”

Andiamo con ordine. Separati da ormai vent’anni, Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sono incontrati venerdì 17 gennaio ma, a quanto pare, la sorpresa non è affatto piaciuta alla concorrente del GF VIP, che parlando coi conquilini si è lamentata energicamente.

“La mia sorpresa con Vittorio Cecchi Gori? Una fregatura!”, ha infatti esordito la donna parlando dell’ex patron della Fiorentina.

“L’avevo visto il giorno prima di entrare qua dentro – ha poi continuato – è venuto e non ha saputo dirmi niente di mio figlio, niente di mia figlia, niente del mio cane, niente di niente! Uno viene qui a trovarmi che sa che non ho comunicazione con niente dimmi che va tutto bene, non ha saputo dirmi niente. Insomma, che sei venuto a fare? Non mi hai dato una notizia!”

GF VIP, la Rusic contro l’ex marito: “Manco avrà letto il copione…”

Poi ha addirittura rincarato la dose quando ha parlato della prossima partenza di Vittorio Cecchi Gori per Los Angeles, dove presenzierà alla serata degli Oscar come produttore del film The Irishman.

“Aveva un credit nel film di Scorsese ma non è che ha prodotto, manco avrà letto il copione – continuato la Rusic – Ha un credit di una causa con Scorsese e quindi per i prossimi due film che faceva lui doveva mettere ‘Produced by..’ sono 18 i produttori di The Irishman. I produttori saranno 1 o 2, gli altri son quelli che hanno credits”.

Insomma, da quanto emerso al GF VIP, tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori le ruggini non stentano ad attenuarsi… Ci sarà forse un altro incontro tra i due?

Queen Rusic smerda cecchi gori "che fregatura la mia sorpresa l'avevo già visto il giorno prima (..)col film di scorsese non c'entra un tubo" 😹 #gfvip pic.twitter.com/xnPCt2QnP4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 20, 2020