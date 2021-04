Vaccini, Rita Dalla Chiesa ha scelto di non fare Astrazeneca: come ha fatto a scegliere un altro vaccino

Rita Dalla Chiesa attaccata sui vaccini per le sue dichiarazioni su AstraZeneca: ecco come ha potuto 'scegliere' quale vaccino fare

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa sui vaccini, che a Domenica In ha dichiarato di aver rifiutato di fare quello di AstraZeneca. In realtà, però, quello che ha fatto è del tutto lecito. Ma come avrà fatto a scegliere quale vaccino fare?

Sui vaccini, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato di aver rifiutato AstraZeneca. Ma come avrà fatto a scegliere quale vaccino fare? Foto: Kikapress

Vaccini, Rita Dalla Chiesa ha rifiutato AstraZeneca?

Andiamo con ordine. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Rita Dalla Chiesa ha parlato di vaccini, esprimendo alcuni dubbi su quello AstraZeneca. L’ex conduttrice di Forum ha dichiarato di aver personalmente optato per un altro vaccino, facendo scatenare una serie di polemiche, che l’hanno ovviamente messa al centro degli attacchi.

La realtà, però, è che la regione Lazio prevede un sistema che permette di scegliere in quale struttura vaccinarsi, elencando anche i vaccini somministrati nella struttura stessa.

A spiegarlo è stata direttamente la Dalla Chiesa su Twitter, dove ha scritto: “Vedo che sono oggetto di attacchi qui su Twitter perché mi sono permessa di dire quello che dicono tutti su Astrazeneca. IO NON HO SCELTO! Sul portale della regione Lazio esiste elenco strutture dei vaccini vicino a casa tua. Ho prenotato e li’non somministrano Astrazeneca”.

Regione Lazio: ecco come scegliere un altro vaccino

Praticamente, nel momento della prenotazione del vaccino, il sistema della Regione Lazio permette di scegliere la struttura presso la quale riceverlo, in base alla propria residenza. Nell’elenco è quindi possibile optare per un centro che somministri AstraZeneca, Pfizer o Moderna, in base alle proprie preferenze e alla propria comodità.

Su Twitter, quindi, qualcuno ha difeso Rita Dalla Chiesa e le sue affermazioni sui vaccini, precisando: “Ha spiegato il perché, in Lazio sono organizzati in un modo tale che scegliendo un altro punto di vaccinazione ha potuto evitare Astrazeneca. Se in Lazio funziona così non è colpa sua! Basta con il leggere e capire solo quello che fa comodo!”

Quindi avevo ragione io! Questo è il mio tweet di oggi👇@caroletta71: @Giovann65467756 Se non sbaglio, mi sembra di aver letto che nel Lazio si può scegliere sede e vaccino…..qualcuno conferma? #ritadallachiesa #domenicain — carolettaylor (@caroletta71) April 11, 2021

Ha spiegato il perché, in Lazio sono organizzati in un modo tale che scegliendo un altro punto di vaccinazione ha potuto evitare Astrazeneca. Se in Lazio funziona così non è colpa sua! Basta con il leggere e capire solo quello che fa comodo! — Annalisa (@peppalupi) April 11, 2021

Foto: Kikapress