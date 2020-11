Critiche e accuse feroci contro Elisabetta Gregoraci nella scorsa puntata del GF Vip, ma su Twitter anche Rita Dalla Chiesa la difende

Anche Rita Dalla Chiesa guarda il GF Vip e durante la puntata di ieri sera è intervenuta su Twitter per difendere Elisabetta Gregoraci. La showgirl è stata duramente attaccata da Antonella Elia e Guenda Goria, suscitando l’indignazione della giornalista. Che ha cinguettato la sua opinione sui social.

GF Vip, Rita Dalla Chiesa difende Elisabetta Gregoraci dagli attacchi

Non è stata una serata facile per Elisabetta quella di ieri. La conduttrice di Battiti Live è stata bersaglio di feroci critiche dentro e fuori la casa. Prima Stefania Orlando ha messo nuovamente in dubbio la genuinità del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Poi, da studio, l’ennesimo attacco di Antonella Elia, che non ha mai nascosto una certa antipatia verso la concorrente. Infine, l’intervista di Guenda Goria a Chi, in cui la showgirl viene definita senza umanità.

Un attacco dietro l’altro per Gragoraci durante la 15esima puntata del GF Vip, insomma, che ha suscitato l’indignazione di Rita Dalla Chiesa. La giornalista ha infatti pubblicato un post su Twitter in difesa della gieffina

Ma chi è’ che finge davvero al GF Vip? Non certo Elisabetta Gragoraci. Adesso basta attaccarla su Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene

Secondo Dalla Chiesa, Ely “sta pagando il pregiudizio di essere stata la moglie di Briatore. Secondo me non è giusto. Ma è un’opinione personale”.

C’è da dire che Elisabetta non è rimasta in silenzio e si è difesa con determinazione, accusando Guenda di falsità. “Perché non me l’hai detto in faccia quello che pensi?” ha sbottato in diretta. Mistero invece sul suo comportamento mentre Antonella Elia l’apostrofava nuovamente come gatta in calore. Durante l’intervento dell’opinionista del GF Vip, infatti, ha fatto il gesto di scrivere annuendo con la testa. Che avrà voluto dire?