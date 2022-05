Rinascere, il film su Manuel Bortuzzo. Alessio Boni “Una grande lezione per tutti”

Alessio Boni interpreta Franco Bortuzzo nel film 'Rinascere' ispirato all'omonimo libro di Manuel Bortuzzo. La nostra intervista

Andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21.25 domenica 8 Maggio ‘Rinascere’, film diretto da Umberto Marino e prodotto da Moviheart. Un racconto intenso e forte che porta in scena la storia di Manuel Bortuzzo, atleta pronto ad andare alle olimpiadi, vittima di un tragico incidente che ha cambiato per sempre la sua vita.

A dare volto a Manuel e a suo papà Franco sono rispettivamente Giancarlo Commare e Alessio Boni.

“È la prima volta che mi trovo a confrontarmi con un personaggio che è ancora vivente e questo mi ha portato ad affrontare il lavoro con una sensibilità ancora maggiore rispetto al solito. Franco è una persona straordinaria, lui Manuel e la sua famiglia mi hanno lasciato un grande insegnamento: la dignità nei confronti del dolore.” Alessio Boni – attore

Rinascere: la storia di Manuel Bortuzzo

Due ragazzi che ballano insieme per la prima volta. Sono innamorati. Il ragazzo è una promessa del nuoto. La mattina prima della festa è riuscito a “fare il tempo” che lo porterà alle Olimpiadi. I suoi sogni si stanno realizzando. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio. Manuel finisce su una sedia a rotelle. La sua carriera sembra finita e il sogno di partecipare alle Olimpiadi svanito per sempre. Per non abbattere parenti e amici Manuel si fa forza, ma piange quando è solo. Niente è più come prima, allontana anche Martina, accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa. Inizia un lungo percorso per riappropriarsi della sua vita impara a conoscersi meglio, scoprendo di essere cambiato. Ma un sogno è rimasto per il prossimo futuro, poter riprendere a camminare e ballare ancora una volta con il suo amore.

Un inno alla vita

Il film ispirato all’omonimo romanzo scritto da Manuel Bortuzzo, è un inno alla vita al guardare il bicchiere sempre mezzo pieno.

“Manuel Bortuzzo e la sua famiglia non sono eredi di qualcuno di cui volevo raccontare la storia, loro vivono ora, nello stesso mondo in cui vivo io, quindi mi sono riproposto di trattarli con garbo e pudore, estraendo dalla loro vicenda quel che poteva essere importante anche per tutti noi.” Umberto Marino – regista

Vi lasciamo alla nostra video intervista con Alessio Boni, ricordandovi che l’appuntamento con Rinascere, la storia di Manuel Bortuzzo, è per domina 8 maggio alle 21,25 su Rai 1.

