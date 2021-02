In Red Sparrow Jennifer Lawrence è un ex ballerina del Bolshoi che diviene una spietata e letale spia russa.

Mercoledì’ 24 febbraio andrà in onda in prima serata e in prima visione Tv su Italia 1, Red Sparrow avvincente film con Jennifer Lawrence.

Si tratta del 22 esimo film per l’attrice premio Oscar che qui torna a lavorare con Francis Lawrence. Il regista l’aveva diretta in 3 dei 4 capitoli della saga The Hunger Games, che lanciò definitivamente la carriera di Jennifer Lawrence.

Nella fotogallery alcune curiosità di questo film.

