Reazione a Catena, tagli nel programma? Gli utenti si insospettiscono durante la puntata 

Il montaggio della puntata di Reazione a Catena scatena i dubbi negli utenti sui social

Il game show estivo di casa Rai, Reazione a catena, sta facendo registrare come ogni anno un ottimo riscontro nel pubblico, che segue i giochi da casa cimentandosi nelle prove a tempo.

LEGGI ANCHE : — Reazione a Catena 2022, la nuova regola dei sinonimi stupisce i fan del programma

L’ultima puntata andata in onda però, ha sollevato alcuni dubbi negli spettatori: tutto sarebbe accaduto dopo aver assistito ai tempi canonici di risposta delle squadre in gioco tra una prova e l’altra, che sono sembrati più corti rispetto alle altre puntate.

Immediatamente sono comparsi su Twitter i primi commenti di alcuni utenti dubbiosi: “Ma vanno in x2 stasera?” ha commentato un utente, “Ma le hanno fatte ragionare per letteralmente 30 secondi” ha scritto qualcun altro.

“Ma è una mia impressione o il tempo dopo la seconda parola non è sempre lo stesso?! Stasera ne hanno avuto pochissimo” ha scritto un altro spettatore.

“Non hanno ridotto il tempo! È che se sono in ritardo poi nel montaggio tagliano! Sveglia!” ha spiegato un utente attento alla puntata mandata in onda, “È una trasmissione registrata! Dipende da montaggi e tagli, per stare in orario col TG 1” ha scritto un altro utente. “Il tempo sembra poco perché fanno tagli al registrato, da regolamento sarà fisso” ha ipotizzato un altro spettatore.

Foto: Kikapress