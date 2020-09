Esilarante gaffe a Reazione a catena: una risposta sbagliata costa il titolo di campionesse a Le Note Vocali. La zebra costruisce case?

Tre amiche affiatate ma con qualche problema di comprensione che genera una esilarante errore. Sono le Note Vocali, le tre concorrenti di Reazione a Catena resesi protagoniste di una incredibile gaffe. Tutto è successo nella puntata del 31 agosto scorso durante il gioco de L’intesa vincente, che ha regalato un momento di pura ilarità. E quella incredibile risposta sbagliata non è passata inosservata all’attento e severo popolo di Twitter.

Reazione a catena, la gaffe

È accaduto che le due squadre erano in perfetta parità: entrambi i gruppi di concorrenti avevano indovinato lo stesso numero di parole. Bisognava, dunque, giocare lo spareggio ed essere i più veloci per portare a casa la vittoria.

Iniziano le Note Vocali con Simona e Giovanna che devono porre la domanda pronunciando una parola ciascuna e Paola con il compito di indovinare il termine misterioso. Sullo schermo appare la soluzione, a favore di pubblico, ed è castoro.

Le due suggeritrici sono state piuttosto brave perché riescono a formulare un interrogativo di senso compiuto e non a telegramma come spesso fa notare il conduttore, Marco Liorni. “Quale animale costruisce case?” chiedono convinte che la loro amica non avrà difficoltà a capire la risposta. Ma così non è.

La zebra costruisce case?

Paola, inaspettatamente, risponde “zebra”, tra lo stupore dello stesso conduttore. Avendo sbagliato una risposta così importante, la ragazza è piuttosto nervosa e si giustifica dicendo di non aver capito bene cosa aveva detto una delle due amiche. Avrebbe capito “strisce” invece che “costruisce”.

L’episodio andato in onda durante il quiz show di Rai1 ha suscitato ilarità sui social e su Twitter molti utenti hanno commentato divertiti. Purtroppo la gaffe è costata la vittoria alle Note Vocali che hanno dovuto cedere il titolo di campioni di Reazione a Catena a Gli amici di ferro.