Reazione a catena, pioggia di critiche per il gioco finale: cosa hanno notato i fan del programma 

A Reazione a catena l'ultima parola da indovinare suscita il dibattito tra gli spettatori sui social

Reazione a catena è il game show di Rai Uno condotto da Marco Liorni che sta tenendo compagnia agli italiani durante quest’estate, poco prima dell’ora di cena.

Il programma è seguito con grande interesse da molti utenti, che spesso si confrontano online sulle prove e sulle squadre in gioco. Anche la puntata del 9 agosto però ha suscitato qualche dubbio. I campioni in carica, il trio “Terno Secco”, hanno lasciato il testimone ai nuovi campioni, i “Sole e Luna”.

Giunti alla catena di parole finale, i ragazzi hanno commesso diversi errori: il montepremi è stato così ridotto. L’ultima parola però per molti spettatori è risultata impossibile da indovinare.

La parola in questione era “condizione”, che legava “barca”a “forma”. i “Sole e Luna” non sono riusciti a indovinarla e online in tanti hanno espresso dubbi, scatenando una piccola polemica su Twitter.

“Stasera molto “tirata” la parola!” ha twittato un utente. “Ma a questo punto può essere qualsiasi cosa se fanno collegamenti così campati in aria” ha scritto un altro utente.

Foto: Kikapress