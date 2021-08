Rai, rischio sciopero. Slitta il ritorno di Antonella Clerici in tv?

Il 13 settembre inizierà la nuova stagione televisiva dei canali Rai, Il palinsesto per il 2021 e il 2022 è pronto ma circola un'indiscrezione

Il 13 settembre inizierà la nuova stagione televisiva dei canali Rai, Il palinsesto per il 2021 e il 2022 è pronto: Davide Maggio però ha lanciato un’indiscrezione.

LEGGI ANCHE: — ‘Avrei voluto ripetere l’esperienza con la Clerici, ma se la direzione ha deciso così…’: lo sfogo del noto cantante

È spuntata una nota della Rai che riporterebbe uno sciopero previsto proprio per il 13 settembre.

Così come scritto nella nota, “di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”.

I programmi a rischio potrebbero essere Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, ma anche È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Se lo sciopero dovesse essere confermato, rimane il dubbio sulla messa in onda dei programmi in diretta, e potremmo dover aspettare qualche giorno di più per vedere Antonella Clerici tornare in tv.