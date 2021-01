Su Rai2 cambia il palinsesto di lunedì 18 gennaio: 'Stasera tutto è possibile' non andrà in onda, ma la guida tv Rai non lo segnala

Cambio di programmazione per la serata di Rai2 di lunedì 18 gennaio: Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Ma nella guida Tv qualcosa non torna.

RAI 2, gaffe su Stasera tutto è possibile di De Martino: cosa è ancora pubblicato sulla guida tv RAI

La crisi di governo che l’Italia sta affrontando in questo particolare momento di difficoltà dovuta alla pandemia da Coronavirus, è un argomento delicato che merita di essere seguito più da vicino. Per questo andranno in onda nelle prossime ora diversi approfondimenti politici, come lo speciale del Tg2.

Questa sera lo show condotto da Stefano De Martino, che sta riscuotendo un ottimo consenso da parte del pubblico, subirà dunque una battuta d’arresto come annunciato dallo stesso conduttore. Al suo posto ci sarà appunto uno speciale approfondimento politico del Tg2.

#StaseraTuttoePossibile non andrà in onda domani sera. Lo annuncia Stefano De Martino. Lo show verrà sostituito con uno speciale del Tg2 sulla crisi di governo. — BubinoBlog (@bubinoblog) January 17, 2021

La gaffe sulla programmazione arriva proprio dalla Rai che sulla guida TV presente su Raiplay, non modifica il palinsesto e lascia tutto invariato (qui il link del sito).

Svista che non viene commessa dall’account social di Rai 2 che su Twitter cinguetta con tanto di segnale di allerta la variazione della scaletta della serata.

⚠️ ALERT ⚠️

A #QCC una notizia molto importante! ⚽

✍️ Segnate in agenda:



📌 #staseratuttoepossibile fa un piccolo stop questa settimana e vi aspetta con la seconda imperdibile puntata martedì 26 gennaio ore 21.20 su #Rai2. ✨ @STEPrai pic.twitter.com/RVcSopY6ou — Rai2 (@RaiDue) January 17, 2021

Crediti foto@Ufficio Stampa Rai