Raffaella Carrà, la polemica sul ricordo dopo la sua morte: lo sfogo di Heather Parisi e di Roberta Capua

La morte di Raffaella Carrà ha portato con sé anche qualche polemica, soprattutto per quanto riguarda alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che, alla ricerca di visibilità dopo la scomparsa di un’artista straordinaria ed iconica come lei, l’hanno ricordata in maniera più o meno smielata, magari con un velo di ipocrisia.

Non sono i ricordi sentiti a causare polemica, ovviamente, ma quelli un po’ troppo forzati. È per questo motivo che due personaggi come Roberta Capua ed Heather Parisi sono sbottate, sfogandosi sulla questione. Ma cosa avranno mai detto? E, soprattutto, con chi ce l’avranno?

Roberta Capua e Heather Parisi fanno polemica dopo la morte di Raffaella Carrà: nel loro mirino sono finiti alcuni loro colleghi. Photo Credits: Kikapress

Heather Parisi: la polemica dopo la morte di Raffaella Carrà

Andiamo con ordine, partendo da Heather Parisi. Dopo la morte di Raffaella Carrà, la celebre ballerina ha scritto un tweet nel quale se la prende con qualche collega: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

Molti hanno visto in queste parole l’ennesimo capitolo della faida tra la Parisi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, ha scritto una calorosa lettera in ricordo della Carrà, sebbene qualche anno fa avesse twittato questo messaggio: “Non ci siamo incontrate per 30 anni, spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione“.

Tra le due, infatti, ci fu uno scontro per via dell’esclusione di Lorella dalla giuria del programma di Raffaella Forte Forte Forte, sebbene la lettera spuntata dopo la morte della Carrà fa pensare abbiano poi avuto modo di chiarire.

Roberta Capua chiede rispetto per la memoria della Carrà

Nel frattempo, anche Roberta Capua è intervenuta nella polemica, chiedendo rispetto per la memoria di Raffaella Carrà. Ospite di Estate in Diretta, ha chiosato: “L’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato questo evento per mettersi in mostra. Mi ha colpito e mi dispiace”.

A chi saranno mai rivolte queste parole?

