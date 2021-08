‘E’ un genio’, Raffaella Carrà mette da parte Ronaldo per celebrare Maradona: cosa ha dichiarato a Bonucci

'E' un genio', Raffaella Carrà fa una domanda a Leonardo Bonucci su chi preferisce tra Ronaldo, Messi e Maradona: il calciatore della Juve ovviamente risponde Ronaldo ma la Carrà interviene con una carrellata spettacolare dei gol più belli del Pibe de Oro anche segnati contro la stessa Juventus.

Leonardo Bonucci nel 2019 è stato protagonista della quinta puntata di A Raccontare Comincia Tu. Una bellissima intervista quella rilasciata dal campione bianconero a Raffaella Carrà, nel corso della quale ha parlato di carriera sportiva e vita privata. E a sorpresa, la conduttrice celebra il grande Maradona. E giovedì 12 Agosto 2021 su Rai 3 sarà possibile rivedere questo meraviglioso incontro.

Raffaella Carrà, Leonardo Bonucci e Maradona

Con accanto l’inseparabile moglie Martina, Leonardo Bonucci ha aperto il suo cuore a Raffaella Carrà, raccontando un po’ della sua vita, fatta di grandi successi sportivi ma anche di sfide più intime e private, come la malattia del suo piccolo Matteo.

A un certo punto, la conversazione verte sui colleghi del difensore della Juventus. Chi preferisce Bonucci tra Ronaldo, Messi e Maradona?

Il calciatore, come prevedibile, risponde Ronaldo, che è anche suo compagno di squadra. Ma Raffaella sorprende tutti e celebra il grande Diego Armando Maradona.

Raffaelle Carrà celebra Maradona

Ronaldo è certamente tra i giocatori più forti al mondo in questo momento, così come Messi. Ma – sottolinea la conduttrice – El Pibe de Oro ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri.

“Però Maradona, che io ho conosciuto abbastanza come persona, è un genio” dice Raffaella Carrà a Bonucci, spiazzando un po’ tutti.

Dopo le sue parole, viene mandato in onda un breve video con le migliori azioni del campione argentino, un vero fuoriclasse in campo, come pochi.

Nella clip si vede anche Maradona in una veste diversa, quella del ballerino che si scatena a passi di danza proprio con Raffaella sulle note di Fiesta.

(foto @kikapress)