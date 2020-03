Stasera in TV, Quo Vado su Canale 5: retroscena e curiositá sul film di Zalone

Stasera, giovedì 26 marzo, in tv c’è Quo Vado? di Checco Zalone, su Canale 5 alle 21.21: ecco le curiosità e i retroscena del film!

Voglia di passare una serata divertente guardando una commedia simpatica e brillante? Stasera, giovedì 26 marzo 2020, in tv c’è Quo Vado? di Checco Zalone, che va in onda su Canale 5 alle 21.21: ma quali sono i retroscena su questo film del comico pugliese?

LEGGI ANCHE: — Frecciatine velenose di Carlo Verdone e Sergio Castellitto per Checco Zalone: cosa hanno dichiarato sul regista di Qui Vado

Stasera in tv c’è Checco Zalone: tutti i retroscena su Quo vado?

Uscito nel 2016, Quo vado? è il quarto film di Checco Zalone, e racconta la storia di una ragazzo col mito del posto fisso. Un dipendente pubblico che, in seguito ai tagli del governo, è costretto a trasferisi in Norvegia, in una base scientifica italiana… Ma, trama a parte, quali sono le curiosità di Quo Vado? Cosa c’è veramente da sapere?

La pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, detiene una serie di record: è il film italiano più visto del XXI secolo, il maggior incasso della stagione 2015-16 ed il film italiano che ha incassato di più nella storia (al secondo posto della classifica generale, dietro soltanto ad Avatar).

Quo vado?, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Oltre ad essere una commedia divertentissima, fin dal suo titolo il film mira ad essere ironico, parodiando la locuzione latina ‘Quo vadis’ (che significa ‘Dove vai?’) e che è il titolo di un romanzo di Henryk Sienkiewicz, portato più volte sul grande schermo.

Un retroscena che in pochi conoscono riguarda il fatto che Quo Vado? sia stato girato in 16 settimane tra la provincia di Bari (in particolare Conversano) e la Norvegia, con le località di Ny-Ålesund e Bergen.

Oltre all’Italia, il film è stato distribuito anche all’estero: in Russia e in Spagna. Tuttavia, se nel paese iberico è riuscito ad avere un discreto successo, arrivando fino al terzo posto al botteghino, in Russia è stato un flop, ritirato dalle sale dopo solo sei giorni in seguito a incassi davvero esigui… strano se si guardano ai numeri italiani, dove ha incassato più di 65 milioni di euro!

Insomma, per passare una bella serata con Checco Zalone, Quo Vado? è la soluzione perfetta! Pronti a sintonizzarvi su Canale 5?

foto: Kikapress