I protagonisti de Il Collegio attaccano gli iPants: ‘Basta Collegio!’. Cosa è successo in queste ore

Novità in arrivo da parte degli iPants, ecco cosa succederà da adesso in poi...il pubblico stenta a crederci: addio a Il Collegio?

Sta per tornare una nuova e imperdibile puntata di “Il Collegio” in onda questa sera su Rai2. Non mancheranno colpi di scena e sorprese per gli studenti che dovranno affrontare prove all’interno della scuola. Nell’attesa di scoprire cosa succederà, sul web si parla della decisione presa da parte di iPants.

Il duo da anni commenta e pubblica video riguardanti la trasmissione ma a quanto pare la coppia sta pensando di farsi da parte e voltare pagina. Ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore.

iPants pronti a dire addio a Il Collegio? La reazione del web

“Basta collegio” si intitola il nuovo video del duo che è pronto a salutare definitivamente la trasmissione e tutti i fan che la seguono. La coppia di ragazzi da anni fa reaction riguardo al programma, ma a causa di un calo di ascolti e share avrebbe deciso di cambiare pagina e dedicarsi ad altro.

La loro scelta però non è passata di certo inosservata, anzi in tanti hanno accusato il duo e inviato messaggi di cattivo gusto. Così iPants non hanno perso tempo ed hanno risposto a tutti gli haters, spiegando: “Siamo stati portatori della voce del popolo. Dobbiamo capire se continuare o smettere del tutto Il Collegio, noi siamo per la seconda, per dare un taglio definitivo alle reaction – hanno affermato – Sappiamo che molti lo guardano perché le facciamo, ma non possiamo essere attaccati e non vogliamo ricevere denunce, perché ci siamo quasi arrivati. Il format ci ha scassato le scatole, non ha appeal. Non ce le abbiamo con i ragazzi, i professori o gli attori”.

iPants: chi sono?

Gli iPants sono nati come un trio conosciuto su Youtube per aver pubblicato video divertenti che riprendevano vari programmi, tra questi “Il Collegio”. Da qualche tempo il gruppo si è sciolto così da diventare un duo formato da Tony IPants, Red Nose. E’ stato Jody Cecchetto ad abbandonare la nave per dedicarsi ad altro.