Un concorrente di Avanti un altro fa infuriare Paolo Bonolis con la sua preghiera per Barbara D'Urso: "Lei è completamente fulminato!"

Esilarante siparietto ad Avanti un Altro. Un concorrente invoca Barbara D’Urso scatenando una furente reazione di Paolo Bonolis. Il conduttore fa una battuta sulla collega e il ragazzo in gioco continua la sua preghiera a Carmelita. In studio e sul web la scenetta suscita ilarità.

Paolo Bonolis e la preghiera per Barbara D’Urso

Di personaggi bizzarri ad Avanti un Altro ne passano parecchi. D’altronde, la fortuna del game show di Canale 5 è proprio l’originalità di cast e concorrenti. Ma nella puntata andata in onda martedì 10 marzo, uno dei partecipanti ha fatto qualcosa di davvero esilarante.

Nella speranza di riuscire a non essere eliminato e di rispondere correttamente a una domanda cruciale, ha invocato Barbara D’Urso, suscitando la reazione sconvolta di Paolo Bonolis.

Con le mani giunte e alzando lo sguardo al cielo, il concorrente stava iniziando la sua invocazione: “Prego Barbara D’Urso che mi faccia…”.

La reazione di Paolo Bonolis

Sentendo invocare Barabra D’Urso e vedendo il gesto del ragazzo, Paolo Bonolis è subito intervenuto: “Ma perché, è morta?” ha chiesto con ironia in conduttore tra le risate del pubblico.

“No, no – ha spiegato lo strambo interlocutore – Per me lei è una divinità, io ho scritto anche una preghiera per lei. Se vuole gliela faccio ascoltare”.

Con un’espressione incredula sul volto, Paolo ha acconsentito e l’ode a Barbara è iniziata: “Barbara D’Urso che sei a Cologno, sia santificato il tuo nome. Possa venire io nel tuo regno”. Bonolis però non ha gradito: “Ma che fa? Basta! Lei è completamente fulminato!”