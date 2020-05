Ha sollevato un vespaio di polemiche la partecipazione di Povia a Vieni da me. Il cantante, noto per alcune esternazioni giudicate spesso omofobe, ha fatto […]

Ha sollevato un vespaio di polemiche la partecipazione di Povia a Vieni da me. Il cantante, noto per alcune esternazioni giudicate spesso omofobe, ha fatto una battuta sugli omosessuali attirandosi le critiche della stessa Caterina Balivo. La conduttrice si è visibilmente irritata, stoppando la sua presunta ironia. E anche sui social quelle parole hanno scatenato feroci critiche.

Povia e la battuta sui gay a Vieni da me

In collegamento dalla sua abitazione a Vieni da me, Povia stava chiacchierando con Caterina Balivo quando a un certo punto ha detto una frase che gli è costata una ramanzina in diretta televisiva.

Il cantante ha asserito di sentirsi un gay mancato perché amava fare le pulizie di casa. Parole che hanno indignato parecchio e che hanno portato a una veemente reazione della stessa conduttrice.

Lui si è giustificato dicendo che era battuta, ma Caterina lo ha zittito: “Non fa ridire nessuno, fa solo arrabbiare. Fa ridere te, forse. Se la dici a tua figlia, si arrabbia e ti dice: ‘Papà, ma dove vivi?’”.

Non stupisce nessuno che #Povia abbia dato riprova di quanto faccia schifo.

Fa piacere però vedere il palese imbarazzo e la lampante vergogna sul suo volto dopo esser stato platealmente umiliato. @vienidameRai #VieniDaMe pic.twitter.com/iMVG6Jg7JA — Lorenzo (@Lorenzo_L14) May 6, 2020

I commenti sul web

Il pubblico che stava seguendo la trasmissione ha immediatamente riversato la propria indignazione sui social e in tanti hanno elogiato il comportamento della Balivo.

“Fa piacere però vedere il palese imbarazzo e la lampante vergogna sul suo volto dopo esser stato platealmente umiliato” osserva qualcuno su Twitter. C’è poi chi non gli risparmia in epiteti poco teneri: “È un troglodita riuscitissimo” è solo uno di quelli apparsi sul web.

Dopo le parole di Povia a Vieni da me, è intervenuta anche Vladimir Luxuria con un tweet: “Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un ‘cervello mancato e poco aggiornato’”.