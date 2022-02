Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria si scusa per la gaffe su Mahmood: cosa ha pubblicato sui social dopo averlo detto in diretta 

Vladimir Luxuria, presente nel salotto di Canale 5 per commentare il Festival, si è resa protagonista di una gaffe che riguarda Mahmood.

Il Festival di Sanremo, e i suoi vincitori, continuano a tenere banco nelle trasmissioni televisive. Se n’è ampiamente parlato anche a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso insieme ai suoi analisti ha parlato del Festival e di Mahmood e Blanco, che con la loro canzone “Brividi” hanno trionfato, aggiudicandosi la vittoria e la prossima partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022.

Vladimir Luxuria, presente nel salotto di Canale 5 per commentare il Festival però, si è resa protagonista di una gaffe che riguarda Mahmood.

Vladimir Luxuria e la gaffe su Mahmood

Le parole di Vladimir Luxuria a riguardo della vittoria di Mahmood e Blanco sono state le seguenti: “Il segnale di Sanremo di quest’anno è che due uomini, uno eterosessuale che si sta sbaciucchiando con la sua fidanzata Giulia, e Mahmood che invece ha fatto coming out, è che possono cantare insieme una bella canzone d’amore, perché l’amore è per tutti”, ma Vladimir poche ore dopo si è scusata su Twitter per un’imprecisione e una piccola gaffe commessa a riguardo.

“Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di cominng out ma non lo ha mai fatto. Mi sono confusa. Sorry” ha twittato Luxuria per aggiungere una doverosa precisazione al suo discorso sui vincitori del Festival di Sanremo.

Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a @pomeriggio5 sul coming out di Mahmood: in realta lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 7, 2022

Mahmood infatti, nonostante le paparazzate che in passato lo hanno immortalato in compagnia di un ragazzo, ha sempre parlato raramente della sua vita sentimentale: è accaduto tempo fa nel salotto di Verissimo, dove il cantante aveva parlato dell’amore e delle sue emozioni.

