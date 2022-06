Pomeriggio 5, ‘tv siliconata… giornalai molestatori’: la replica di Barbara D’Urso in diretta

Barbara D'Urso commenta insieme alla sua inviata quanto accaduto di recente con Francesca Della Valle

Non si placa la vicenda che interessa Lando Buzzanca e Francesca Della Valle: quest’ultima ha riportato sui suoi profili social un video di quanto accaduto con gli inviati di Pomeriggio 5, intenti a documentare quanto stesse accadendo.

Francesca Della Valle ha infatti accusato l’inviata di Pomeriggio 5 di essere stata invadente, parlando di “giornalai molestatori”. Tutto è nato dall’intervento della giornalista Giorgia Scaccia fuori dalla RSA dove è ricoverato da tempo Lando Buzzanca.

Qui la signora Della Valle aveva messo in atto una sorta di protesta: da tempo infatti è nota la battaglia della donna contro la famiglia di Buzzanca, accusata ripetutamente dalla stessa di impedirle di vedere Lando e di negarle i suoi diritti, in quanto compagna. Una storia che purtroppo va avanti da tempo e sulla quale il figlio di Lando, Massimiliano Buzzanca, è più volte intervenuto per chiarire.

Come mostrato dalle telecamere di Pomeriggio 5, L’inviata ha cercato di avvicinarsi alla donna per capire le motivazioni della sua protesta senza però ricevere dichiarazioni dall’interessata. “Guardate come agisce un certo tipo di tv siliconata” ha poi riportato la stessa Della Valle, nel commentare sui social quanto accaduto.

Barbara D’Urso a sua volta, ha riportato in diretta su Canale 5 tutta la vicenda che ha interessato la sua inviata Giorgia Scaccia, compresi i commenti di Francesca Della Valle.

“Massima solidarietà a Giorgia Scaccia, giustamente nerissima” ha scritto un utente su Twitter, “Dalla parte di Giorgia Scaccia senza se e senza ma. Chiaro?” ha commentato un altro spettatore.

“Giorgia Scaccia è una delle migliori inviate, gentile, professionale e per niente invadente, sta facendo il suo lavoro e non merita gli insulti!” ha scritto un altro utente, “Solidarietà per Giorgia” ha scritto un altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset