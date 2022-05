Pomeriggio 5, ‘i 20 euro che ti ha dato Barbara’: Ivano dei Cugini di Campagna zittisce Alessandro Cecchi Paone 

Ivano Micheletti e Alessandro Cecchi Paone si scontrano nel salotto di Barbara D'Urso

A pomeriggio 5 è andata in onda un duro scontro tra Ivano Micheletti dei Cugini di Campagna e Alessandro Cecchi Paone. Tutto sarebbe accaduto per una divergenza di opinioni su miracoli e apparizioni.

LEGGI ANCHE: — Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così

Ivano più volte infatti ha raccontato che durante la sua drammatica esperienza del coma, dovuto da un improvviso ictus, gli è apparsa la Madonna. Alessandro Cecchi Paone si è spesso schierato a favore della scienza e contro sedicenti racconti di apparizioni miracolose, e lo ha fatto anche in questo caso: “Ivano non dice mai che è salvo grazie all’intervento dei medici, non alla Madonnina del Pozzo”.

Ivano Micheletti si è subito indispettito, rispondendo a tono: “Hai finito di parlare? Hai guadagnato ‘sti 20 euro che ti ha dato Barbara? Lui parla e sa dire solo queste cose, grazie a te Barbara che ha inventato il mestiere dell’opinionista. Devi rispettare i milioni di ascoltatori e la gente che spera in un miracolo!”

Su Twitter gli spettatori hanno commentato l’episodio: “È troppo nervoso Ivano” ha scritto un utente, “Sto ancora volando per Ivano che nel giro di tre minuti ha sfa****ato Cecchi Paone e gli ha detto di essere il “nulla”. Ma poi, lui che si dice credente, non è stato defenestrato dall’Isola per un bestemmione?” ha scritto un altro utente, confondendosi però con il fratello Silvano. “Io non posso farci nulla, amo Ivano e i cugini” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Kikapress