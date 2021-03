Pirati dei Caraibi e Jack Sparrow, 5 curiosità che non sapevate

Jack Sparrow è senza ombra di dubbio uno dei personaggi cinematografici più amati, e ci sono tante curiosità che lo riguardano

I Pirati dei Caraibi è tra le saghe cinematografiche più amate e soprattutto grazie a Jack Sparrow interpretato magistralmente da Johnny Depp. 5 i film che compongono la saga e intorno ai quali ci sono moltissime curiosità. Sapevate ad esempio che Depp si è fatto prendere un po’ la mano dalla questione denti d’oro?

Jack Sparrow è un personaggio molto particolare, eccentrico, sopra le righe. In parte è merito dell’istrionico Johnny Depp ma gran parte del personaggio era già ben definito, come ad esempio i denti d’oro. Ma l’attore si è fatto prendere un po’ la mano, come dicevamo e dal suo dentista si fece impiantare più denti del dovuto e li tenne ben oltre la fine del film.

Con questo ruolo l’attore ricevette la sua prima candidatura agli Academy Awards, ma la statuetta andò a Sean Penn – Mystic River.

Sebbene l’interpretazione di Depp sia entrata nel cuore di tutti quanti i fan, non l’unica scelta. Durante la pre-produzione erano stati fatti i nomi di Jim Carrey, Hugh Jackman, Michael Keaton e Robert De Niro. A quest’ultimo fu proprio offerto il ruolo, ma disse no. Il motivo? era convinto che sarebbe stato un flop.

Anche Orlando Bloom, il Will Turner della saga, ha dovuto ‘combattere’ per ottenere la parte. In lizza con lui c’era Heath Ledger. La parte andò a Bloom grazie alla sua grande popolarità tra i giovanissimi: merito di un’altra epica saga, quella de Il signore degli anelli.

Keira Knigthley, la Elizabeth Swann della saga, all’eco del primo film (La maledizione della prima luna) aveva solo 17 anni e segantesi il suo esordio holliwoodiano lanciandola nel firmamento delle star. Ebbene Keira non si sentiva adatta alla parte ed era convinta che avrebbero tagliato tutte le sue scene.

Crediti foto@kikapress