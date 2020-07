‘Vandalizzato’, Pietro delle Piane e il figlio: la vendetta per Antonella Elia dopo la puntata di Temptation Island

Pietro Delle Piane “vandalizzato” su Wikipedia dopo la puntata di Temptation Island e le sue affermazioni sull’avere “un figlio e una discendenza”

Il tradimento di Pietro Delle Piane nei confronti di di Antonella Elia è stata una delle bombe di Temptation Island: l’attore è stato però preso di mira su Wikipedia, specie per la sua continua voglia di rimarcare di avere un figlio. Ma cosa sarà successo di preciso?

LEGGI ANCHE: —‘Nella ricerca del tormento… Martire’, l’ultimo post di Pietro delle Piane su Instagram scatena i commenti del web

Pietro Delle Piane ricorda di “avere un figlio” e confessa il tradimento

Andiamo con ordine. Nella confusione di Temptation Island, Pietro Delle Piane ha confessato a Lorenzo Amoruso di aver baciato una single, tradendo di fatto la compagna Antonella Elia. Fin qui nulla di particolarmente nuovo nella storia del programma, se non fosse che i fan della showgirl sono impazziti e hanno deciso di vendicare la loro beniamina.

A colpire sono state alcune affermazioni dell’attore, che tra le altre cose ha detto: “Io un figlio ce l’ho, la mia discendenza c’è. Lei no”. Parole che gli hanno fatto conquistare il soprannome di “Inseminator” da parte della Elia.

Wikipedia: la pagina di Pietro Delle Piane vandalizzata dopo Temptation Island

Ma quale modo migliore di vendicare Antonella se non vandalizzando la pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane, ribattezzato per l’occasione “Pietro HO FATTO UN FIGLIO“? Anzi, a dirla tutta, la sua nuova biografia recita: “Pietro ha fatto un figlio ed è selvaggio. Se non avete capito ha fatto un figlio ed ha una discendenza. È un insicuro ed è stato incaricato dall’arciduca con il titolo di Inseminator, l’inseminatore, perché ricordiamoci che lui HA UN FIGLIO“.

Ma non è il solo. Ogni volta che le modifiche sono state annullate dalla community di Wikipedia, qualcun altro è tornato all’attacco scrivendo cose come “Pietro avrà una discendenza e la sua stirpe è protetta, anche se forse è un peccato perché sarà una famiglia di selvaggi che parlano fluentemente lo spagnolo“.

Vandalizzata anche la pagina di Antonella Elia

Poi, ad un certo punto, le modifiche sulla pagina sono state bloccate. E quindi qualcun altro ha ben pensato di vandalizzare anche la pagina di Antonella Elia, scrivendo “è un’attrice, come attività secondaria è la fidanzata di un uomo molto selvaggio e con un figlio, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Siccome non mi fa modificare la pagina di Pietro eccomi qua”.

Insomma, su Wikipedia Pietro Delle Piane ha trascorso un brutto quarto d’ora che, però, rischia di marchiarlo per sempre, tanto che ormai la community social si rivolge a lui come a “Pietro ho fatto un figlio”…

foto: Ufficio Stampa Mediaset