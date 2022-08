Pechino Express spoiler, ecco dove si svolgerà la prossima edizione del reality

Si scaldano i motori della prossima edizione dell'adventure game e in rete è già iniziata la caccia alla prossima location

L’ultima edizione di Pechino Express andata in onda ha segnato il passaggio del programma da Rai a Sky. Secondo alcune indiscrezioni sono in arrivo delle novità interessanti, alcune pensate per arginare il calo di ascolti, dovuto anche al cambio di emittente.

Secondo TvBlog infatti, la prossima edizione andrà in onda su Tv8, dando così accesso e visibilità anche a chi non è abbonato al servizio di Sky. Costantino Della Gherardesca è confermato ancora una volta alla conduzione dell’adventure game e sono comparsi in rete anche le prime informazioni su tappe e concorrenti.

Pechino Express, un utente scopre la location della prossima edizione?

Secondo alcuni, Pechino Express 2023 potrebbe essere ambientato in estremo Oriente, in una zona tra Cina, Birmania o Vietnam. Un ritorno alle origini che il pubblico su Twitter è sembrato gradire caldamente.

Tutto è partito da un utente che ha immortalato una delle targhe rosse tipiche del programma, appesa a un palo della cittadina di Laos. Ci sono forse lavori in corso per il programma?

Quanto ai nomi dei possibili concorrenti, in rete sono già spuntati quelli di Clizia Incorvaia e sua suocera Eleonora Giorgi, e Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi (freschi di Isola dei Famosi).

Foto: Kikapress