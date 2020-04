Nella clip di anticipazione della puntata finale, una frase di Costantino non è sfuggita agli attentissimi telespettatori: Rai2 ha involontariamente spoilerato i vincitori?

Anche quest’anno la gara di Pechino Express è giunta alle sue fasi finali: una gara emozionante, anche grazie ad un cast eccezionale che ha saputo divertire ed appassionare il pubblico.

Si sfideranno nell’ultimo tratto di strada, quello che li porterà a Seul, tre coppie: le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, le Top, Ema Kovac e Dyane Mello, e i Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi. Eliminati a sorpresa, a un passo dalla finale, i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi: a chi spetterà adesso la palma dei vincitori?

Pechino Express spoiler: sul web qualcuno ipotizza che…

Alla fine della puntata di martedì 7 sono state mandate in onda alcune anticipazioni sulla finale: pochi, brevissimi frame per solleticare la curiosità degli spettatori. In uno di questi, c’è Costantino Della Gherardesca che annuncia i vincitori.

Siete i vincitori? Che vinca la squadra dei wedding planner? 🤔#pechinoexpress pic.twitter.com/1mG78YqTP5 — anticosmo (@anticosmo7) April 7, 2020

I telespettatori non potevano non fare caso al fatto che Costantino, al momento dell’annuncio, ha usato il maschile: “siete i vincitori”. Questo escluderebbe quindi che a vincere sia una coppia di donne e di fatto anticiperebbe la vittoria dei Wedding Planner. Ma sarà veramente così?

Costa Ha detto "siete i vincitori".. Quindi Miccio e Carol?..#pechinoexpress — Rebetras (@LaGioconda20) April 7, 2020

E’ abbastanza strano pensare che il programma si sia lasciato sfuggire una ingenuità così grande ed infatti c’è chi torna indietro con la memoria ed afferma:

Si dice sempre "i vincitori" all'ultima puntata di #pechinoexpress per qualsiasi coppia — DarkBlueMoon (@DarkBlueMoon0) April 7, 2020

Pechino Express finale, chi vincerà?

Ovviamente, la coppia formata dallo “spietato” Enzo Miccio e dall’assistente Carolina (per tutti ormai “Caro”) è tra le favorite per la vittoria: atletici, determinati, velocissimi e soprattutto animati dall’agonismo instancabile di Miccio, daranno sicuramente filo da torcere a tutti.

E se le Top, che pure sono riuscite ad arrivare in finale grazie a qualche colpo di fortuna ma anche ad una volontà d’acciaio, sembrano le meno pericolose, la vera sorpresa potrebbe arrivare dalla Collegiali. Giovanissime, 18 anni appena, le due ragazzine hanno iniziato il percorso in sordina ma sono arrivate alle fasi finali come la coppia più in forma, bersagliate per questo motivo da penalità e nomination ad ogni occasione: potrebbero essere loro a strappare la vittoria dalle mani di Miccio?