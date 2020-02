Pechino express, scontro brutale tra Soleil e Vera: ‘Te meno’

Volano stracci tra Soleil e Vera Gemma nella terza puntata di Pechino Express: la scorrettezza del'ex isolana e la reazione di Costantino

Duro scontro tra Soleil e Vera Gemma a Pechino Express. Anche nella terza puntata dell’adventure game di Rai 2, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato dimostrazione del suo caratterino, non risparmiando le sue provocazioni nei confronti degli altri concorrenti. E a fine tappa, va in scena un’accesa discussione tra lei e la figlia di Giuliano Gemma, che ormai non la sopporta più.

Pechino Express, la scorrettezza di Soleil

Arrivati quasi alla fine del percorso della terza tappa di Pechino Express, Soleil ha messo in atto un nuovo comportamento scorretto nei confronti dei Sopravvissuti, ovvero Gennaro e Vera.

La coppia era riuscita a trovare un passaggio grazie a un tipico taxi locale, ma la ragazza si è messa davanti al mezzo, impedendo loro di partire. L’ex gieffino è sceso più volte nel tentativo di spostare l’avversaria, che puntualmente ritornava in posizione.

Soleil è corsa via solo quando la madre Wendy ha trovato a sua volta un passaggio che ha permesso loro di superare Vera e Gennaro. Arrivati a destinazione, Vera era particolarmente infuriata e ha raccontato a Costantino quanto accaduto.

La replica di Soleil

Costantino nota l’espressione infastidita dei Sopravvissuti e chiede spiegazioni su quanto avvenuto durante la gara. Vera racconta l’increscioso episodio, confermato senza imbarazzo da Soleil che, da concorrente agguerrita di Pechino Express, replica con arroganza: “Nelle regole di questo gioco non c’è scritto da nessuna parte che non si possano utilizzare tutte le tecniche e le strategie che si vuole. In amore e in gioco tutto è lecito”.

“Allora la prossima volta te meno perché non c’è scritto da nessuna parte che non posso farlo” si è sfogata allora Gemma.

Secondo Costantino – che aveva avvisato di quanto sarebbe stata cattiva e scorretta Soleil – Madre e Figlia non hanno commesso alcuna irregolarità sebbene le due viaggiatrici abbiano avuto un “un comportamento antipatico e prepotente”. Con il suo proverbiale cinismo, il conduttore aggiunge: “Adesso, viaggiatori, avete capito che è una gara e non un viaggio esotico”.

Giù nelle due scorse puntate l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si era attirata l’antipatia di pubblico e giocatori: chi dimentica lo sgambetto a Gennaro e la battuta acidissima sull’infortunio di Asia Argento?

Intanto, i Sopravvissuti arrivano quarti, superati proprio da Soleil e Wendy, terze. Sul podio anche le Top, al secondo posto, mentre i Wedding Planner si aggiudicano la vittoria. I Palermitani sono stati eliminati.