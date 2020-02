Pechino Express sbeffeggia Antonella Elia con il tributo ad Achille Lauro?

Pechino Express ricorda la partecipazione di Achille Lauro nell'edizione del 2017: come dimenticare lo scontro con Antonella Elia?

Pechino Express rende omaggio ad Achille Lauro, concorrente dell’adventure game nel 2017 in coppia con Edoardo Manozzi, suo produttore e amico, meglio conosciuto come Boss Doms. Lo speciale di pochi minuti, andato in onda dopo la terza puntata dell’adventure game di Rai 2, ha ricordato i migliori momenti del viaggio dei Compositori, classificati terzi in quella edizione. Memorabile lo scontro tra Lauro e Antonella Elia, che sbeffeggiò il cantautore, divenuto ormai famosissimo dopo l’ultima partecipazione a Sanremo.

Pechino Express omaggia Achille Lauro

Dopo le iconiche esibizioni sul palco dell’Ariston, la stampa e i social continuano a parlare di Achille Lauro, che circa tre anni fa partecipò a Pechino Express.

In quella edizione, tra i concorrenti, vi era anche Antonella Elia nota per la sua predisposizione ad accendere gli animi dei suoi interlocutori.

Tra la showgirl e il cantautore romano volarono stracci durante una prova del programma, in cui Antonella accusò Lauro di scorrettezza. Della discussione, ancora oggi virale sul web, si ricorda in particolare una frase dell’Elia: “Io faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri e magari sparisci domani”.

L’ironia sui social

Le parole dell’Elia hanno riecheggiato, ieri sera, nuovamente su Rai 2 nel tributo di Pechino Express ad Achille Lauro e sui social è scoppiata l’ironia.

“Lauro sta sfondando qualsiasi classifica, mentre Antonella Elia gira ancora di reality in reality per racimolare qualcosa” osserva un utente.

“Comunque sto pensando ad Antonella Elia che uscirà dal GF e si ritroverà Achille Lauro divenuto ormai una divinità” aggiunge con pungente sarcasmo un altro fan del cantante.

Insomma, la Rai ha davvero voluto sbeffeggiare la concorrente del GF Vip?