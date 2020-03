Pechino Express 2020 finale confermata? In un periodo di continua rivoluzione dei palinsesti Rai, Mediaset e non solo, che cosa ne sarà di Pechino Express? Tutte le info.

In un periodo di continua rivoluzione dei palinsesti Rai, Mediaset e non solo, con variazioni continue e vere e proprie sospensioni, la programmazione non si ferma.

Tra format già registrati e quelli in diretta, tra puntate d’archivio e repliche di “must” dell’ultimo anno, fiction, documentari e grandi film, la televisione rimane uno dei passaggi principali della quarantena, protagonista del salotto a cui delegare intrattenimento e approfondimenti.

Pechino Express 2020 finale confermata?

Informazione e leggerezza: se questi sono i due poli tra i quali oscilla la programmazione ormai da metà marzo, dopo la certezza della chiusura di format come “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, i telespettatori si stanno chiedendo che cosa ne sarà di Pechino Express.

Pechino Express è l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo, sempre sotto lo sguardo attento e preciso di Costantino della Gherardesca, facendogli percorrere un lungo percorso fatto di sfide, ostacoli, pericoli e scoperte.

Dunque la domanda è sorta spontanea a molti: in un periodo in cui è vietato spostarsi di comune in comune, come è possibile viaggiare tra continenti? Per tutti gli affezionati del format, le notizie sono chiare e rassicuranti: nessuna variazione.

Le puntate sono state registrate già da tempo, quindi niente verrà intaccato dall’emergenza globale del coronavirus.

Pechino Express: una certezza per il pubblico in quarantena

Nessuna variazione, quindi, e la finale verrà trasmessa il 14 aprile, dopo Pasqua.Una rassicurazione per alcuni, un punto fermo in un’era instabile e priva di certezze.

Un problema per altri che dovranno vedere la finale lontana dagli affetti, ancora in quarantena.

Ho appena realizzato che la finale di #pechinoexpress è il 14 aprile quindi poco ma sicuro non la vedrò in compagnia del mio ragazzo (siamo di Bergamo, misure prolungate fino al 15 aprile) pic.twitter.com/wUW7VU3H40 — Honeybee 🍯🐝 (@ruthlexexaminer) March 25, 2020

Intanto il toto vincitori è partito