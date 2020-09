Cambio alla conduzione de La Pupa e il Secchione, via Paolo Ruffini arriva Andrea Pucci: e Francesca Cipriani?

Stesso format, conduttore diverso. In Autunno in prima serata su Italia 1 torna La Pupa e il Secchione e Viceversa ma al timone dello show non ci sarà più Paolo Ruffini. Il comico toscano sarà infatti sostituito e al suo posto arriverà Andrea Pucci. I casting, intanto, sarebbero già iniziati.

Paolo Ruffini lascia La Pupa e il Secchione

L’annuncio del cambio alla conduzione de La Pupa e il Secchione sarebbe arrivato a ridosso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset e sembra che Paolo Ruffini non l’abbia presa molto bene. In effetti, il comico toscano ha registrato risultati gratificanti durante la scorsa edizione dello show – vinta da Scalzi e Stefano – e non si aspettava di essere silurato.

Non è chiaro se accanto al nuovo conduttore, Andrea Pucci, ci sarà una presenza femminile e anche Francesca Cipriani sembra essere in bilico. Il suo nome, in effetti, non è stato pronunciato nel video di presentazione della nuova programmazione Mediaset. Per il resto, il programma non dovrebbe riservare molte novità rispetto alla scorsa stagione, mantenendo lo stesso format.

Rocco Siffredi giudice?

Le indiscrezioni su La Pupa e il Secchione comunque continuano a rincorrersi e oltre all’addio di Paolo Ruffini, ormai confermato, sembrano suggerire anche l’arrivo di un nuovo giudice.

Secondo quanto riporta TvBlog, Mediaset avrebbe avviato interlocuzioni con Rocco Siffredi. Il noto attore a luci rosse, dunque, potrebbe essere uno dei nuovi componenti della giuria dello show: una scelta spinta…

Per ora, Ruffini non ha commentato la decisione di Cologno Monzese anche se per Dagospia sarebbe rimasto piuttosto deluso, avendo ricevuto la comunicazione quando la sua conferma sembrava ormai cosa fatta.