Paolo Brosio si concede un pisolino durante la pubblicità a Live Non è la D'Urso: la scena non sfugge ai telespettatori

Paolo Brosio è stato nuovamente ospite a Live-Non è la D’Urso nella puntata di domenica 22 marzo. Il giornalista, in collegamento da casa sua, è tornato a criticare la sospensione di ogni celebrazione eucaristica per il coronavirus. Ma questa volta, è riuscito anche a strappare un sorriso al pubblico e alla stessa conduttrice: durante il collegamento si è addormentato! Una scena che non è passata inosservata sui social.

Paolo Brosio e le regole sulle chiese aperte a Live non è la D’Urso

Continua a difendere il diritto dei fedeli di partecipare alle messe e fare la comunione. Come già ribadito in altre occasioni, Paolo Brosio a Live Non è la D’Urso ha ripetuto di non condividere la decisione dello stop alle attività ecclesiali. Il contagio da Covid19, secondo il noto giornalista, è molto più probabile in altri luoghi più frequentati di una chiesa.

“Il problema non sono i fedeli e la messa ma le persone scappate dal nord che sono venute nelle loro case di vacanza. La gente ha diritto ad avere Cristo” ha detto. Poi, la riflessione: “Si può andare in luoghi 10 volte più frequentati di una chiesa e non si può prendere la sola eucarestia in una chiesa con guanti e mascherina e col sacerdote che indossa i guanti?”

Il pisolino in diretta

Barbara D’Urso, come spesso accaduto durante i collegamenti con Paolo Brosio, ha ribadito di non essere d’accordo con lui e di ritenere giuste – sebbene severe- le misure varate per il contenimento del coronavirus.

La conduttrice ha poi lanciato la pubblicità ma al rientro il suo ospite si era appisolato. “Ma sta dormendo?!” ha esclamato Carmelita piuttosto sorpresa e divertita.

La scena di Brosio addormentato a Live Non è la D’Urso non è passata inosservata sui social dove gli utenti hanno commentato con ironia.