Paolo Bonolis, tra i più rappresentativi volti di Mediaset, è entrato in polemica con la sua rete, ipotizzando un ritorno in RAI. Il video su instagram.

Uno dei volti più amati della tv, dagli anni ottanta a oggi, e tra i più rappresentativi di Mediaset, Paolo Bonolis è entrato in polemica con la sua rete, ipotizzando anche un ritorno in RAI.

Paolo Bonolis lascia Mediaset: le ipotesi del presentatore

Il motivo? Il suo completo disaccordo rispetto a una decisione presa da Canale 5 relativamente al format targato Bonolis: Avanti un altro.

Il canale di Mediaset, a quanto pare prendendo alla sprovvista il presentatore romano, ha deciso di mandare in onda vecchie repliche del programma. In un momento in cui i palinsesti cambiano quotidianamente, a seguito dell’allarme coronavirus e delle direttive in materia di spostamenti e assembramenti, la scelta di andare su trasmissioni non in diretta è stata per tanti obbligata, insieme alla sospensione di format già in atto; ma perchè, si chiede Bonolis, andare sulle repliche quando la rete ha a disposizione tanto materiale inedito di Avanti un altro?

Paolo Bonolis Mediaset/RAI: il discorso su instagram

Paolo Bonolis ha mostrato il suo disappunto in diretta su Instagram

Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico. L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?.

Bonolis ha poi parlato anche di Il senso della vita, suggerendo che potrebbe essere possibile un suo ritorno in RAI

A meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro.Paolo Bonolis ha colto infine l’occasione per criticare l’eccessivo spazio secondo lui dato all’informazioneMagari faccio polemiche, ma credo che sia eccessivo tutto questo. Abbiamo già a disposizione sette telegiornali importanti, forse otto. C’è bisogno che anche ogni caspita di programma continui con questo martellamento costante, questo bollettino di guerra con ‘sto contatore di gente guarita, gente che non ce l’ha fatta… Diventa una pressione tale che finisci per non sopportarla più psicologicamente

Tra endorsement e polemiche, le reazioni su twitter sono state contrastanti

Il comportamento di Bonolis mi perplime, leggo che in questi giorni ha velatamente fatto capire che potrebbe tornare in rai. Ma si può, in un periodo simile, mettersi di traverso alla tua azienda che sta attraversando un periodo di crisi? #ciaodarwin #DomenicaIn — Shinichi (@Shinichi199E) March 22, 2020