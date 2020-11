Il 21 Novembre prenderà il via ‘Il Filo Rosso’ il nuovo programma di Rai 2 condotto da Paola Perego. Un viaggio nell’universo dei sentimenti, una lente d’ingrandimento che parte dal rapporto che tiene uniti gli affetti, che lega le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali.

Il programma segna il ritorno alla conduzione della Perego. L’abbiamo incontrata virtualmente per parlare del programma, ma ci ha raccontato anche la meraviglia di essere nonna, e come abbia affrontato il coronavirus.

“Non so come ho fatto a vivere senza quella meraviglia di mio nipote, sono innamorata persa! – ha raccontato – Come ho affrontato il virus? Cenare in collegamento con mio marito mi ha fatto sentire meno sola”.