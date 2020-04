La vittoria di Paola di Benedetto al GF Vip è stata pilotata? I sospetti degli utenti sui social dopo il televoto che l'ha fatta trionfare, contro Patrick prima e contro Paolo poi.

Paola Di Benedetto è la vincitrice del GF Vip 4. Una vittoria quella della bella Madre Natura arrivata un po’ a sorpresa che non sembra aver messo tutti d’accordo. In pochi, forse, almeno sui social, avrebbero puntato su di lei e in tantissimi erano convinti che questa volta Patrick Ray Pugliese sarebbe uscito trionfante dalla casa di Cinecittà. L’ex gieffino, invece, è stato battuto al televoto proprio dalla modella, arrivando solo quarto. Un risultato che ha suscitato polemiche tra i telespettatori, molti dei quali convinti che la vittoria di Paola, che ha stracciato anche Paolo Ciavarro, arrivato secondo, sia merito dell’agenzia che la rappresenta.

Paola Di Benedetto vince il GF Vip: merito dell’agenzia?

Nel corso della finale del GF Vip, dopo l’eliminazione di Andrea Denver, i sei concorrenti rimasti in gioco si sono sfidati al televoto a coppie. Sossio ha battuto Antonella, Paolo ha eliminato Aristide e Paola ha fatto fuori Patrick. Se i primi due esiti sembravano quasi scontati – la Elia non è particolarmente amata dal pubblico e Ciavarro ha conquistato tutti per la sua storia d’amore con Clizia – grande sorpresa ha suscitato l’eliminazione di Patrick.

Paola ha battuto l’ex gieffino conquistando il 52% delle preferenze e poi ha vinto anche contro Paolo, salendo sul gradino più alto del podio. Risultati che hanno fatto sorgere qualche perplessità in molti telespettatori, che insinuano che la vittoria della Di Benedetto sia merito della sua agenzia.

“Patrick stava compiendo l’impresa di vincere. Impresa appunto perché i fan di Patrick sono 100 volte in più di quelli di Paola. Peró lei aveva l’agenzia Dalla sua parte. E tutti gli altri influencer dell’agenzia hanno fatto una storia per salvarla”

osserva ad esempio qualcuno su Twitter.

Della stessa opinione anche un altro utente che ha cinguettato:

“Patrick ha ottenuto il 48% in un televoto durato pochissimo e a quanto pare tante persone famose, della stessa agenzia hanno fatto stories per incitare a votare paola, quindi Patrick sei un grande e noi abbiamo fatto di tutto per sostenerti, 48% tutto tuo”.

E ancora c’è chi aggiunge:

“Comunque il 48% di Patrick contro Paola è oro allo stato puro, senza social! Senza sponsorizzazioni con swipe up di Fede di Benji e Fede, di Fred de palma, di vari influencers e tik tokers della stessa agenzia. Patrick per me il grande fratello sei tu!”

La vittoria di Paola è meritata?

In effetti, molti personaggi famosi appartenenti alla stessa agenzia di Paola hanno invitato i propri fan a votare per lei.

Parliamo di nomi particolarmente seguiti sui social come l’influencer Marta Losito, che quasi due milioni di follower su Instagram, e del musicista Fred De Palma.

Lo stesso suo fidanzato, Fede, ha sponsorizzato la sua amata dedicandole una dolcissima canzone scritta appositamente per lei.

Se da una parte c’è chi sostiene che la vittoria sia stata pilotata, dall’altra ci sono molti utenti che al contrario ritengono che Paola Di Benedetto abbia vinto meritatamente il GF Vip.

“Ma lo capite o no che c’è un mondo di gente che vota oltre ai social? Ma la De Lellis fatta fuori in finale nonostante 2 milioni di bimbe non lo ricordate più? Paola è piaciuta tantissimo! Più di tutti. Punto. E lo dice una che voleva primo Patrick e secondo Denver”

ha osservato ad esempio qualcuno su Twitter.

E poi c’è chi liquida tutte le critiche con una sola parola, semplice e schietta: “Rosiconi!”.