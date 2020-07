L'attrice romana ha parlato del periodo di quarantena vissuto in famiglia, ma anche dei nuovi progetti lavorativi che la riguardano

Paola Cortellesi sta per tornare sul set, diretta dal marito Riccardo Milani, vestendo i panni di un’ispettrice di polizia: al Filming Italy Sardegna Festival, in corso a Santa Margherita di Pula, ha parlato dei suoi progetti lavorativi ma anche di come ha vissuto il periodo del lockdown dovuto alla pandemia.

Paola Cortellesi coronavirus, ecco cosa ha raccontato della sua quarantena

“Io faccio parte di quel gruppo di persone che hanno avuto il privilegio di non dover piangere i propri cari, di non dover soffrire nell’immediato per la crisi grave che c’è, l’ho vissuto insieme alla mia famiglia quindi il mio punto di vista è davvero fortunato”, ha raccontato la Cortellesi.

In passato, in una intervista al Corriere della Sera, l’attrice aveva parlato con amarezza della situazione che stava vivendo il settore cinema a causa della crisi da pandemia:

“La cosa che mi ferisce è che il nostro lavoro venga considerato come qualcosa di superfluo. È un momento difficile per tanti settori, senza lavoro non c’è dignità. Vale anche per tutti i lavoratori dello spettacolo, cinema, teatro, musica, che occupano moltissime professionalità diverse. Serve attenzione”

Paola Cortellesi, per la gioia dei suoi fan, sta quindi per tornare sia al cinema che in tv: al cinema sarà impegnata in una sorta di sequel di “Come un gatto in tangenziale” (anche se sarà un film completamente diverso, ha spiegato l’attrice), con lo stesso gruppo di lavoro, primo fra tutti Antonio Albanese.

Poi la Cortellesi sarà Petra Delicado nella nuova serie Sky original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett: “E’ un personaggio molto conosciuto e molto amato, ed è bello aver interpretato questa donna perché è una donna eccezionale, mi sono appassionata molto ai suoi romanzi”, ha dichiarato l’attrice. La serie dovrebbe essere distribuita a settembre.