Pago offende il GF Vip dopo la diretta: ‘str..zi’, ‘bast…i’

Pago e Serena litigano in diretta al GF Vip e dopo lui si sfoga contro la produzione del programma: "Rovinano sempre tutto"

Furiosa lite ieri sera tra Pago e Serena al GF Vip. Il fratello del cantante sardo è entrato nella casa per esprimere la disapprovazione sua e di tutta la famiglia verso la partecipazione della fidanzata al programma di Canale 5. Non solo: l’uomo ha riferito che prima che entrasse nella casa lei ha messo dei like ad alcune foto di Alessandro su Instagram. Le attenzioni social di Serena proprio verso quel ragazzo di cui si era invaghita a Temptation Island lo hanno mandato su tutte le furie. E durante la notte ha sbottato.

Pago e Serena litigano al GF Vip

Mentre Pago e suo fratello parlavano in salone, gli altri concorrenti erano in camera da letto, mentre Serena ha potuto seguire tutto il dialogo dal confessionale. L’uomo ha espresso le sue perplessità sulla presenza di Serena in casa: “Poteva aspettarti fuori e farti vivere questa esperienza. Da quando c’è lei sei cambiato, stavi facendo n percorso bellissimo” ha detto.

Il fratello di Pago entra a gamba tesa sull'entrata di Serena, sui suoi sentimenti, sulla sua voglia di ricominciare una storia proprio nella Casa di #GFVIP pic.twitter.com/49UHRAcSC0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2020

Parole che gran parte del pubblico condivide ma che non hanno scalfito il cantante. Che si è invece infastidito per la seconda parte del confronto, quando è stata mostrata una foto sexy di Alessandro, tentatore di Temption Island che aveva perdere la testa a Serena. A quello scatto condiviso su Instagram, la Enardu aveva messo un like proprio pochi giorni prima di entrare nella casa.

Ne è nata una furiosa lite tra Pago e Serena. Mentre lui cercava di far capire alla sua fidanzata che gli dava fastidio non tanto il like quanto le attenzioni che lei aveva rivolto proprio a quel ragazzo, lei continuava a ripetere che sono amici e che un like non significa niente. “Perché non hai messo il like anche alle foto in cui gioca a pallavolo?” chiede Pago. “Quella è una foto artistica, mi piaceva” ha risposto Serena.

Volano parole grosse

Signorini ha provato a mettere pace, invitando la concorrente a chiedere scusa al fidanzato visto che lui era rimasto ferito da quel gesto, ma lei ha replicato piccata: “Se devo chiedere scusa lo faccio quando voglio io non certo perché me lo dici tu”.

La serata è continuata tra Pago che cercava di far capire le sue ragioni e del perché ci fosse rimasto male e Serena che insultava il fratello di lui e accusava Pago di non averla difesa. Lei si è pure messa in disparte in un angolo della casa in attesa di sbollire. Alla fine, Pago ha chiesto scusa in diretta nello stupore generale, e lei è finita in nomination con Licia.

Ma non è tutto. Dopo la diretta, la coppia si è appartata in giardino e Pago si è sfogato anche contro il GF Vip. “Te l’avevo detto che ci avrebbero fatto litigare. Devo rovinare sempre tutto sti bast**di, pezzi di me*da!” ha esclamato. Molti telespettatori notturni che seguivano la diretta in quel momento sono convinti che ce l’avesse proprio con gli autori del reality show.