Gaffe sul nuovo programma di Antonella Clerici: ‘Cristian Imparato l’ha scoperto Gerry Scotti’

Antonella Clerici torna su Rai1 con un nuovo programma musicale dedicato ai bambini, ma Viale Mazzini commette una clamorosa gaffe...

Il direttore di Rai 1, durante il Festival di Sanremo, l’aveva promesso: Antonella Clerici tornerà con un nuovo programma sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le parole di Stefano Coletta, che aveva definito una bestemmia l’assenza della conduttrice dalla tv, erano state apprezzata dal pubblico che da tempo attende di rivedere in onda la sua Antonellona nazionale. In azienda si lavora per il nuovo show ma Rai Pubblicità che lo ha già inserito in palinsesto commette una clamorosa gaffe.

Il nuovo programma di Antonella Clerici

Non è chiaro se come si vociferava nei giorni scorsi, il nuovo programma di Antonella Clerici partirà ad aprile o in autunno. Rai Pubblicità lo inserisce tra le novità della programmazione primaverile, ma nella relativa slide, poi, c’è invece scritto che prenderà il via in autunno.

Di certo sappiamo che si chiamerà Sei un mito e che sarà un talent show in cui potrebbero tornare a essere protagonisti i bambini. Una versione rivisitata di Ti lascio una canzone, insomma, che andrà in onda per quattro puntate, in prima serata.

La gaffe su Christian Imparato

C’è però un particolare non di poco conto che salta subito agli occhi, leggendo la slide relativa al nuovo programma di Antonella Clerici. Elogiando le doti da talent scout della conduttrice, che ha scoperto giovani artisti che poi si sono fatti strada nel mondo della musica, appare un nome decisamente fuori luogo.

Antonella ha scoperto certamente Il Volo, Alberto Urso e Teclia Insolia (alcuni dei nomi indicati) ma non Christian Imparato. Il giovane siciliano, oggi 23enne, partecipò infatti a Io canto, talent show musicale per bambini condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Il ragazzo poi è tornato in tv, decisamente cambiato, come concorrente del Grande Fratello e come opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Sui social la gaffe non è passata inosservata e c’è chi fa notare lo scivolone di Rai Pubblicità. Correggeranno la svista?