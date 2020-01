89 anni, nonna Licia è una star di Tik Tok: i suoi video sono virali

Balletti, servizi fotografici e video esilaranti: nonna Licia a 89 anni è un idolo su Tik Tok ed è seguitissima anche su Instagram

Ha 89 anni ma lo spirito di una ragazzina. E con l’aiuto del nipote, nonna Licia è diventata una vera e propria star di Tik Tok. I video che l’arzilla signora pubblica sul social network del momento, che spopola soprattutto tra i giovanissimi, divengono subito virali. L’anziana donna è ormai famosa sul web e anche Barbara D’Urso ha voluto incontrarla per scoprire il segreto della sua inarrestabile allegria.

Nonna Licia star di Tik Tok

Circa un anno fa, la signora Licia Fertz ha fatto capolino su Instagram. Aiutata dal nipote, post dopo post ha conquistato la simpatia degli utenti e oggi conta quasi 83 mila follower.

Ma il vero boom, per nonna Licia, è avvenuto su Tik Tok, la piattaforma che impazza tra i giovanissimi. Grazie ai suoi brevi video simpatici in cui si trasforma e balla, è divenuto un vero e proprio idolo. Dimostrando che ci si può divertire a qualsiasi età. Anche alla soglia dei 90 anni. Non a caso, nella sua presentazione su Instagram, ad esempio, scrive No time to be sad: non c’è tempo per essere triste!

Nonna Licia da Barbara D’Urso

Il fenomeno del momento non poteva essere ignorato da Barbara D’Urso che ha fortemente volto che la nonnina fosse sua ospite. Ed eccola ieri, come una vera star, entrare negli studi di Pomeriggio 5, dove è stata intervistata da Carmelita.

Ovviamente, il fedele nipote – per la gioia dei follower – ha ripreso tutte le fasi della partecipazione al programma di Canale 5: la partenza, il viaggio in treno, l’attesa nei camerini.

Seduta nel salotto della D’Urso, circondata da giovanissimi influencer, è stata lei a spiegare il motivo che l’ha spinta ad assaggiare le gioie del web. Dopo una vita difficile – ha perso il marito e una figlia – si è voluta lasciare il dolore alle spalle per vivere ogni giorno pienamente. E condividendolo sui social, of course.