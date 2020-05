A Non è l'Arena, Massimo Giletti è sbottato contro il viceministro degli esteri Di Stefano sulla questione della riapertura delle frontiere Austria-Italia.

A Non è l’arena siamo ormai abituati a vedere scene alquanto surreali, specie riguardo all’emergenza coronavirus. Nell’ultima puntata si è aggiunto un nuovo capitolo a questa lista: Massimo Giletti è sbottato in diretta contro il viceministro degli esteri Manlio Di Stefano. Ma cosa avrà mai fatto scattare il conduttore di La7?

Dal 3 giugno riaprono le frontiere in Europa?

Andiamo con ordine. Il problema della ripartenza sembra essere quello della riapertura delle frontiere, nonché dell‘avvio della stagione estiva. Dal 3 giugno la mobilità interna ai paesi dell’Unione Europea sarà permessa e, quindi, i cittadini di altri paesi europei (soprattutto dalla Germania) potranno ricominciare a venire in Italia.

Tuttavia, l’Austria ha comunicato di aver preso la scelta di non aprire i suoi confini con l’Italia, impedendo di fatto ai tedeschi di poter giungere in Italia in auto o in camper. Mentre Di Stefano spiegava tutto questo a Non è l’Arena, Giletti è sbottato contro il viceministro degli esteri.

Giletti contro Di Stefano: “Andate dall’Austria a dire ‘che ca..o’ fate?’

“L’Austria non apre le frontiere – ha detto il conduttore del programma di La7 – Lei è il viceministro degli esteri. Voi dovete andare dall’Austria e dire: ‘che ca..o fate?’ Se voi non lo aiutate questo Paese salta in aria. Lei deve andare ad alzare i toni, perché non è accettabile che un paese europeo chiuda le barriere all’Italia. Come fanno ad arrivare i tedeschi se l’Austria è chiusa? Non lo so! Volano?”

La faccenda in effetti è molto seria e le difficoltà che il nostro paese sta incontrando potrebbero mettere a dura prova la stagione estiva, specie per decisioni come quella dell’Austria. Il punto sollevato da Massimo Giletti sarà stato recepito dal viceministro degli esteri? Il governo riuscirà a convincere gli austriaci a riaprire le frontiere?

Manlio Di Stefano, VICEMINISTRO DEGLI ESTERI, è convinto che i turisti tedeschi arrivino in Italia in vacanza IN AEREO, NON IN MACCHINA (ridendo).@ManlioDS MA DOVE CAZZO VIVI?#nonelarena pic.twitter.com/mfPshW5WgZ — FedRedAndBlack (@FedRedBlack) May 17, 2020

Foto: Kikapress