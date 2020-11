Ospite a Non è l'Arena, Fabrizio Corona si sfoga con Massimo Giletti e si commuove: "Non voglio tornare in carcere, mio figlio ne morirebbe"

Fabrizio Corona sceglie Non è l’Arena di Massimo Giletti per tornare in tv. Domenica sera, l’ex re dei paparazzi è stato ospite, in collegamento da casa sua dove si trova agli arresti domiciliari, per parlare delle sue lunghe vicende giudiziarie. In collegamento anche la madre, mentre in studio non è voluta mancare la sua ex fidanzata, Asia Argento.

Non è l’Arena, Fabrizio Corona in lacrime da Giletti

Il prossimo 25 novembre, come ricordato da Massimo Giletti, il tribunale di Milano dovrà pronunciarsi sul futuro di Fabrizio Corona: tornerà dietro le sbarre o potrà continuare a scontare la pena ai domiciliari?

L’eventualità della detenzione nella cella di una casa circondariale mette in apprensione l’ex fotografo dei Vip. “Prego Dio che mi aiuti a non tornare in carcere, ma non per me, che non me ne fr*ga niente. Per mio figlio, sarebbe la morte per mio figlio” ha detto tra le lacrime.

Corona poi si rivolge direttamente al conduttore, a cui è legato da una lunga e sincera amicizia:

“Voglio dirti che ti voglio un bene dell’anima e che non esiste un uomo che mi è stato vicino come hai fatto tu. Voglio bene ad Asia e a mia mamma. Siete le uniche tre persone che in questo momento mi sono vicine”

Prima di chiudere la trasmissione e salutare il pubblico, Giletti ha voluto replicare a Fabrizio Corona, spiegando in un certo qual modo il motivo della sua vicinanza: