Non è la d’Urso, Nina Moric dà buca a Barbara D’Urso: ‘Non andrò in tv’

La redazione di Live Non è la D'Urso annuncia la prsenza di Nina Moric in studio, ma la modella smentisce sui social.

L’ufficio stampa di Live Non è la D’Urso annuncia la presenza di Nina Moric nella puntata di domenica 16 febbraio, ma lei smentisce. La modella ha usato Instagram per spiegare che non sarà in studio da Barbara D’Urso: le darà davvero buca?

Nina Moric smentisce presenza a Live Non è la D’Urso

È da settimane che lo show della domenica sera di Canale 5 si sta occupando della storia – finita tra denunce e accuse reciproche, tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso.

Nel programma si è parlato prima della scomparsa del giovane napoletano, poi delle presunte violenze che lui avrebbe inferto alla sua ex. Una storia davvero intricata fatta di foto e perizie, che è lontana dall’essere chiarita.

Intanto, nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso, si tornerà a parlare di Nina Moric ma lei, contrariamente a quanto annunciata dalla redazione del programma, non sarà in studio da Carmelita. A rivelarlo è stata la stessa modella sui social.

Il post di Nina

Su Twitter, infatti, è stato pubblicato un messaggio che Nina Moric ha scritto nelle IG Stories proprio a proposito della sua partecipazione a Live Non è la D’Urso.

L’ex moglie di Fabrizio Corona fa sapere che non tornerà nel salotto serale di Barbara, nonostante nel comunicato ufficiale venga annunciata la sua presenza in studio. Secondo quanto riportato nella nota stampa, invece, Nina doveva sottoporsi alla macchina della verità.

In passato, era già capitato che altri Vip annunciati non si siano poi presentati effettivamente in studio: come dimenticare Pamela Prati nel pieno del caso Mark Caltagirone o Morgan dopo lo sfratto? Anche Nina ora darà buca alla conduttrice napoletana?