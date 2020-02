Nina Moric contro le cinque sfere di Live Non è la D'Urso si difende ribadisce le accuse di violenza contro Favoloso

Nina Moric torna a Live Non è la D’Urso per replicare alle dichiarazioni dell’ex Luigi Mario Favoloso. La modella ha denunciato l’ex gieffino di avere usato violenza contro di lei e suo figlio Carlos, avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona. Lui l’accusa di mentire e svela la verità dietro alle foto dei lividi che Nina ha allegato alla denuncia.

Nina Moric si difende a Live Non è la D’Urso

Affrontando le cinque sfere di Live Non è la D’Urso, Nina Moric continua a ripetere di essere stata per anni vittima delle violenze di Luigi Favoloso.

LEGGI ANCHE: — Fabrizio Corona urla davanti alla tv, le sue stories su Instagram mentre va in onda Non è la D’Urso: cosa ha fatto durante il programma con Nina Moric

La donna è tornata da Barbara D’Urso per ribadire la sua versione, sottolineando che le foto dei lividi sul suo corpo sono autentiche. Favoloso, infatti, nelle puntate precedenti dello show di Canale 5 aveva rivelato che quelle immagini mostrano i segni di un intervento di microliposuzione. Non solo: Luigi lascia vaintendere che Nina praticasse l’autolesionismo.

La redazione del programma ha fatto analizzare le foto e ha anche fatto visitare Nina da un chirurgo estetico. Il verdetto non è stato favorevole per la modella: gli esperti ritengono che quei segni possano essere compatibili con un intervento di chirurgia estetica.

Ecco il responso dei nostri chirurghi alle foto di Nina Moric! Sono foto di trattamenti estetici e chirurgici? #noneladurso pic.twitter.com/aPDiQLzJod — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 9, 2020

Nina non riesce a parlare

Durante la diretta, Nina Moric ha perso più volte la pazienza a Live Non è la D’Urso, tanto che mentre tentava di leggere vecchi messaggi scambiati anni fa con Luigi Mario Favoloso, si è impappinata.

Sul web, gli utenti si sono scatenati con post ironici, ma nelle Stories di Instagram, lei ha voluto spiegare che la sua confusione era dettata dal fatto che la conduttrice le metteva fretta.

Nina ha ricordato di quando il suo ex aveva pubblicato sui social uno scatto che metteva in evidenza i suoi polsi, che sembravano nascondere segni di un tentato suicidio. “Vi lascio il link, certe cose non possono passare inosservate” dice nella clip.

Una storia davvero ingarbugliata che solo in un’aula di tribunale potrà essere chiarita.