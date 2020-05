Marco Carta è tornato ospite a Live Non è la D'Urso e n diretta ha svelato la verità sul video mandato in onda da Striscia la Notizia

Marco Carta torna a Live Non è la D’Urso e spiega cosa è successo la settimana scorsa quando invece non è potuto intervenire. Barbara D’Urso aveva detto che il cantante aveva perso l’aereo, mentre lui aspettava il collegamento seduto nel salotto di casa, come rivelato da Striscia La Notizia. Ieri sera, il mistero è stato risolto.

Marco Carta a Live Non è la D’Urso, il fuorionda di Striscia la Notizia

La scorsa settimana Marco Carta era atteso a Live Non è la D’Urso ma l’intervista non è andata in onda. La conduttrice, a tarda notte, aveva detto che il cantante aveva perso l’aereo e che sarebbe stato ospite nella puntata successiva.

In realtà, come rivelato da Striscia la Notizia, Barbara, parlando con uno degli autori, ammette che non c’è più tempo per il collegamento e anticipa in un fuorionda cosa avrebbe detto di lì a poco al pubblico.

Nel frattempo, in attesa sul divano, Marco viene messo a conoscenza della sua mancata partecipazione allo show e non la prende bene. “Dicessero la verità, io l’aereo l’ho perso stamattina”.

Il cantante torna da Carmelita

Ieri sera, Marco Carta è tornato a Live Non è la D’Urso e, insieme a Barbara, ha spiegato cosa fosse realmente successo.

Il cantante ha davvero perso il volo la mattina di domenica 3 maggio perché non era in possesso dell’autorizzazione della Regione. Un documento necessario per spostarsi sul territorio nazionale a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia Covid-19.

La produzione aveva così deciso di fare un collegamento dall’abitazione del cantante, ma poi è saltato per mancanza di tempo.

Nel video mandato in onda dal Tg satirico di Canale 5, però, Marco non ha risparmiato qualche insulto. “Deficiente non era rivolto a te, ero nero, molto arrabbiato” ha chiarito. Insomma, pace fatta?