Non è la D’Urso, il fratello di Dayane ospite in studio: anticipazioni sul programma

Nuovo appuntamento con il salotto serale di Barbara D'Urso; tra gli ospiti anche il fratello di Dayane Mello. Scoppia la polemica sui social

Domenica 7 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Non è la D’Urso e le anticipazioni che riguardano gli ospiti in studio fanno discutere sui social.

Stando infatti ad una pubblicità del programma, nel salotto di Barbara D’Urso sarà ospite il Juliano fratello di Dayane Mello. Visto il delicato momento che stanno affrontando dopo la morte improvvisa di Lucas, in molti utenti sono rimasti sconcertati e non hanno accolto in modo positivo la notizia.

C’è chi parla di spettacolarizzazione del lutto da parte di Mediaset e chi commenta con un laconico ‘tristezza’.

ho appena visto la pubblicità di #noneladurso

ospite il fratello di Dayane. Non ho parole, Mediaset continuerà a spettacolarizzare il lutto, ma al contrario di Dayane Juliano poteva rifiutare… #GFVIP — . (@Luca_zone) February 5, 2021

E se il fratello di Dayane Mello secondo alcuni utenti poteva dire di no a Non è la D’Urso, al pubblico a casa che non approva l’ospitata resta sempre la possibilità di utilizzare il telecomando.

