Non è la D'Urso, l'ospitata di Fernanda Lessa fa scattare la rabbia e diverse polemiche su Twitter e Instagram. Ecco cosa è successo

Non è la D’Urso, Fernanda Lessa ed il marito ospiti in studio. Una scelta che ha destato non poche perplessità e molte critiche sui social. Infatti se tutti sono costretti a casa per arginare l’emergenza Coronavirus, sembra strano far spostare due persone per farle intervenire in un programma tv. Ecco cosa è successo durante la diretta.

Rabbia sui social per l’ospitata di Fernanda Lessa

La modella è stata recentemente protagonista di un acceso scontro con Antonella Elia dentro la casa del GFVip. Ecco dunque scattare l’ospitata nello studio di Barbara D’Urso insieme a Luca Zocchi, il marito della showgirl.

Da Twitter a Instagram, la rabbia sui social ha avuto il sopravvento. Gli utenti si chiedono come sia possibile che sia permesso far uscire la modella ed il marito per raggiungere Barbara D’Urso in studio.

Fernanda+compagno si sono spostati per andare dalla D’Urso. Io fermata OGNI GIORNO come una criminale per andare in ospedale a lavorare. Bambini chiusi in casa da 20 gg, ma è necessario che la Lessa vada a prendersi il gettone in tv? A sta gente non la controlla nessuno? #gfvip — nikki (@nikkibsb) March 30, 2020

E ancora qualcun altro domanda: “Perché Fernanda Lessa si è potuta spostare da casa per andare in studio? Fa un lavoro essenziale per l’Italia? #noneladurso”. Domande che sorgono spontanee visto che tutti gli italiani sono rinchiusi in casa da quasi un mese, fatta eccezione per poche categorie di lavoratori – come medici, forze dell’ordine, dipendenti dei supermercati – che garantiscono i servizi essenziali.

Quelle stories su Instagram: Lessa aspramente criticata

Se gli utenti su Twitter non sono teneri, quelli su Instagram sono decisamente arrabbiati. Una ulteriore miccia è stata accesa da alcune stories che la modella brasiliana ha pubblicato sul suo profilo IG. In arrivo presso gli studi di Non è la D’Urso, Fernanda Lessa si lancia in alcune considerazioni:

Cari amici miei sono basita. Ecco siamo arrivati a Cologno Monzese, andiamo da Barbara D’Urso. (…) Per arrivare qua da casa mia sono passata per quattro comuni e sapete quanti posti blocco ho visto? Zero! Allora dove sono le autorità?

Questo video ha fatto incendiare la bacheca di Fernanda Lessa: i commenti arrabbiati dei followers si susseguono. Eccone uno: