Canale 5 sceglie di festeggiare la Pasqua con un film del 2003, diretto da Ricky Tognazzi, sulla vita dell'amatissimo Papa Giovanni XXIII

Per la settimana di Pasqua sono previsti i consueti cambi di programmazione nei palinsesti generalisti: da Canale 5 a Rai1, le reti generaliste come ogni anno si adattano alla ricorrenza cristiana e mandano in onda film e speciali sul tema.

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, la conduttrice RAI colpita dal virus: ricoverata d’urgenza in ospedale

Non è la D’Urso cambio programmazione per Pasqua

Lato Mediaset, venerdì e sabato santo non cambia nulla: Canale 5 propone un film, “Quasi amici”, venerdì sera e sabato l’ormai consueto appuntamento con le repliche di Ciao Darwin 8. Domenica invece non ci sarà Barbara D’Urso con il suo Live: nel giorno di Pasqua l’ammiraglia Mediaset lascia a casa la conduttrice e dà spazio al film “Il Papa Buono”, diretto da Ricky Tognazzi. Si tratta in realtà di una miniserie in due puntate che racconta la storia di Papa Giovanni XXIII, interpretato da Bob Hoskins: risale al 2003 ed è stato molto amato dal pubblico. Barbara D’Urso tornerà con “Live-Non è la D’Urso” la domenica successiva.

Cambio di programmazione

Domenica sera su Canale5 andrà in onda la fiction 'il Papa Buono' di @TognazziR #tv #palinsesti pic.twitter.com/6kllhUTxKg — MasterBB (@MasterAb88) April 8, 2020

Su Italia1 invece si continuano a riproporre le saghe più amate: dopo il successo della saga di Harry Potter ora si passa a “Twilight”, in onda venerdì 10, mentre il giorno di Pasqua la rete più giovane di Mediaset punta su “Star Wars VII-il ritorno della forza”.

Programmazione pasquale sulle reti Rai

Per quanto riguarda la Rai, il sabato santo vedrà la diretta in prima serata della Veglia Pasquale di Papa Francesco, su Rai1, introdotta ed accompagnata da uno speciale Porta a Porta. La domenica di Pasqua Rai1 propone il film “Jesus”, miniserie televisiva del 1999 diretta da Roger Young e interpretata da Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset e Gary Oldman.

Su Rai2 va invece regolarmente in onda, anche la sera di Pasqua, “Che tempo che fa” con Fabio Fazio. Il lunedì di Pasquetta torna l’inossidabile Montalbano a fare compagnia agli italiani (con l’episodio “Il gatto e il cardellino”), mentre su Rai2 vengono proposte le repliche di “Stasera tutto è possibile” e su Rai3 il programma di approfondimento “Report”