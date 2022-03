Nino Frassica a Che Tempo Che Fa, la battuta su Spoleto non passa inosservata 

Nino Frassica e la battuta fatta durante Che Tempo Che Fa: la reazione del web

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha dedicato una parentesi alla tredicesima edizione di Don Matteo, in procinto di essere trasmessa sui canali Rai. Sarà una serie importante, visto il passaggio di consegne tra Don Matteo (Terence Hill) e la new entry Don Massimo (Raoul Bova).

Per l’occasione, è stato organizzato un collegamento video con Malibu dove Terence Hill attualmente si trova, e dove ha spiegato qualcosa di più sugli ultimi episodi che lo vedranno indossare i panni di Don Matteo.

In studio invece, Fabio Fazio ha accolto Nino Frassica, che interpreta nella fiction il ruolo del Maresciallo Cecchini.

La battuta di Nino Frassica

La comicità unica e tagliente di Nino Frassica è ben conosciuta e apprezzata dal pubblico, che non ha potuto fare a meno di soffermarsi su una delle battute del comico fatta a Fabio Fazio: “Scusa Fabio, tu hai sempre chiesto ai registi di fare il ruolo del morto. Vieni a Spoleto che ti ammazziamo subito”.

Chi conosce la comicità di Nino Frassica sa bene che questa non è la prima volta che fabattute del genere e con questi simpatici riferimenti alla fiction e al set. Qualche anno fa, precisamente nel 2016, lo stesso Nino Frassica disse: “Senza Don Matteo a Spoleto sono contenti perché in paese c’è un morto in meno”.

Foto: Kikapress