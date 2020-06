Anticipazioni New Amsterdam, su Canale 5 gli attesissimi nuovi episodi: ecco perchè Max Goodwin rischia la vita

L’attesa è finita: da giovedì 4 giugno su Canale 5 torna New Amsterdam. Le storie di Max Goodwin e degli altri medici protagonisti della fortunata serie tv americana riprenderanno a farci compagnia, dopo lo stop del 28 gennaio scorso. Ecco le anticipazioni dei nuovi episodi.

New Amsterdam, anticipazioni nuovi episodi

Le vicende della serie ispirate al Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, ripartono da dove si erano interrotte a fine gennaio.

Dalle anticipazioni diffuse su tre nuovi episodi di New Amsterdam, si annuncia una ripresa della storia riguardo alle detenute del Rikers. Le donne, dopo la rivolta all’interno del penitenziario e dopo essere state trasportate in ospedale, tenteranno un’evasione.

Una situazione difficile e pericolosa quella che verrà a crearsi in corsi e che costringerà il personale medico a intervenire. In particolare, Max Goodwin ed Helen Sharpe si faranno avanti, nel tentativo di salvare il reparto e metteranno a rischio le loro stesse vite.

Le altre storie

Ma le anticipazioni dei nuovi episodi di New Amsterdam ci raccontano anche di Lauren Bloom e del suo dolore alla gamba che non può contrastare con antidolorifici, da cui ha sviluppato dipendenza. La donna, però, riuscirà anche a dimostrare le sue competenze quando i computer dell’ospedale andranno in tilt.

E poi c’è Floyd Reynolds, ancora alle prese sulla decisione sulla scelta di trasferirsi a San Francisco da Eve, mentre in ospedale arriva un ragazzo con effetti indesiderati provocati dall’uso prolungato della sigaretta elettronica.

In sala d’attesa, infine, il dottor Goodwin farà un piacevole incontro, mentre esegue una visita di controllo alla piccola Luna. Il protagonista del medical drama si imbatterà in Alice, riservando, forse, interessanti sviluppi.