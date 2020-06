Un personaggio principale dice addio per sempre alla fine di questa seconda stagione, andata in onda in prima visione su Canale 5 in formato "ridotto"

Finisce con il diciottesimo episodio la seconda stagione di New Amsterdam, la serie americana targata NBC che ha spalancato le porte di un ospedale pubblico americano, una realtà complessa e inedita per i medical drama, di solito ambientati in cliniche ultra moderne e rigorosamente a pagamento.

New Amsterdam finisce in anticipo: le puntate sono passate da 22 a 19, a causa dell’esplosione della pandemia che ha bloccato set e studi di registrazione e doppiaggio, e sono state ridotte ancora a 18 per l’eliminazione di un episodio che parlava proprio di una epidemia di influenza. Un atto doveroso di rispetto per le migliaia di vittime del Covid19 in America: ben 3 componenti del cast, fra cui l’attore Daniel Dae Kim (il dottor Cassian Shin), si sono effettivamente ammalati di Covid poco dopo.

New Amsterdam 2 anticipazioni 24 giugno: finale amaro per la serie tv

New Amsterdam termina quindi con la diciottesima puntata, composta da due episodi, “Decollo” e “Questione di secondi”.

Nel primo, “Decollo”, il dottor Goodwin conosce il mondo del crowfounding in modo molto particolare: appare in un video lanciato da un paziente sulla piattaforma “Go Found me” e scopre che molti altri pazienti utilizzano questo sistema per riuscire a pagarsi le cure. Tutto l’episodio accompagna il dottor Reynolds verso la partenza definitiva verso San Francisco: poco prima di andar via, quando tutti credevano che fosse già partito, compie un ultimo atto eroico.