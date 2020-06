Prosegue la seconda stagione di New Amsterdam, il medical drama sulla sanità pubblica americana: negli episodi in onda l'11 giugno, Max scoprirà qualcosa che non avrebbe mai voluto sapere

Giovedì 11 giugno andranno in onda su Canale 5 altri due episodi della fortunata serie tv americana, targata NBC, “New Amsterdam”: la messa in onda segue di poco quella americana, che si è conclusa ad aprile 2020.

La serie, ambientata in uno dei più antichi ospedali pubblici americani, appassiona il pubblico per la sua realtà: tratta da una serie di storie vere, raccolte nel libro “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, tratta di un argomento scottante come la sanità pubblica americana e lo fa senza andare tanto per il sottile, anzi con un atteggiamento di denuncia.

New Amsterdam 2 anticipazioni: Max scopre una scomoda verità

Giovedì 11 giugno andranno in onda gli episodi 12 e 13: “14 anni, 2 mesi, 8 giorni” e “Burocrazia”.

Nel 12esimo episodio vedremo lo scontro fra la dottoressa Castro e la dottoressa Sharpe: la prima dovrebbe coinvolgere 40 pazienti oncologici nella seconda fase di un trial clinico, ma ne coinvolge solo 15, causando l’indignazione e l’intervento diretto della seconda. Max e Reynolds intanto tentano di salvare a tutti i costi la vita di un ragazzino di 13 anni con i polmoni gravemente danneggiati dalla sigaretta elettronica.

Nel 13esimo episodio Max scoprirà una verità scomoda, che lo lascerà turbato: nel suo ospedale, come in molti altri, i pazienti che stanno per morire vengono dimessi, così da tenere il più basso possibile il tasso di mortalità dell’ospedale. Decide quindi di intervenire e ricontatta tutti i pazienti terminali, facendoli rientrare in ospedale in un reparto di cure palliative: un progetto che riuscirà a finanziare ottenendo una generosa donazione.

New Amsterdam 2, il cast

Nel ruolo del protagonista della serie troviamo il bel Ryan Eggold, visto già in The Blacklist, in 90210 e in Dirt, mentre qualcuno sicuramente lo ricorda anche in Veronica Mars, nel lontano 2006. La dottoressa Helen Sharpe è invece Freema Agyeman, direttamente da Sense8 (e da Doctor Who), mentre Gloyd Reynolds è interpretato da Jocko Sims, noto per The last ship ma apparso in moltissime serie fra cui I’m Dying Up Here, MacGyver, Master of sex, Castle e moltissime altre.