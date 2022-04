Nathalie Guetta ai Soliti Ignoti, è successo poche volte. Amadeus:”poteva andare anche peggio”

A I soliti Ignoti, Amadeus è stato alle prese con una circostanza di gioco che si presenta rarissime volte

Nell’ultima puntata de I Soliti Ignoti, il programma di grande successo di casa Rai, Amadeus ha ospitato Nathalie Guetta, che si è cimentata nel classico gioco che prevede il dover riconoscere le parentele tra gli ignoti sottoposti ad esame.

LEGGI ANCHE: — L’Amica Geniale 3, Gaia criticata a I Soliti Ignoti: cosa non è piaciuto agli utenti

Nathalie, attrice e circense francese naturalizzata italiana, è nota per il suo ruolo all’interno della serie Don Matteo, e durante il game show è arrivata con zero euro al gioco del parente misterioso.

In passato nella storia del programma, una situazione simile è accaduta in pochi casi, ad esempio alcuni ricordano quando accadde con Anna Falchi e Maurizio Ferrini. Come il regolamento prevede in casi del genere, sono entrati in scena i passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro.

Nel passaporto scelto da Nathalie, che Amedeus ha aperto a fine puntata, c’erano 5.000 euro. Una cifra non altissima, ma che comunque sarebbe stato bello e onorevole devolvere in beneficienza.

Purtroppo però Nathalie non ha indovinato nemmeno la parentela, che indubbiamente era difficile da indovinare. “Impossibile da indovinare…nemmeno il padre era troppo convinto” ha scritto un utente su Twitter.

Sui social c’è anche chi ha ironizzato sul commento dello stesso Amadeus: “Ha perso ma poteva andare peggio… ok”, “Poteva andare peggio. Ma Amadeus se ha perso persino questi €5000 peggiore di così si muore”.

Foto: Kikapress