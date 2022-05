Name that tune, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi: la battuta hot fa scoppiare la risata in studio 

Un simpatico botta e risposta tra Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli ha suscitato numerosi commenti su Twitter

Durante l’ultima puntata di Name That Tune, il divertente programma che va in onda tutti i martedì sera alle 21:30 circa su TV8, ci sono stati diversi momenti esilaranti.

LEGGI ANCHE: — Pierpaolo Pretelli lo confessa su Giulia Salemi in diretta: cosa risponde a Rocco Siffredi

A colpire il pubblico, tanto riempire Twitter di commenti, è stata una prova in cui il protagonista è stato Rocco Siffredi. L’ex attore porno, con l’aiuto di Morgan e Ricky, ha dovuto mimare la canzone da far indovinare a Pierpaolo Pretelli, che per l’occasione ha indossato delle grandi cuffie, per evitare di sentire suoni provenienti dallo studio.

Name That Tune, la prova di Rocco Siffredi e il fraintendimento di Pierpaolo Pretelli

La canzone che Pierpaolo doveva indovinare era “Xdono” di Tiziano Ferro, ma dai gesti ambigui di Rocco Siffredi, Pretelli ha ipotizzato che la canzone fosse “Grande, grande, grande” di Mina, con conseguenti risate in studio e a casa.

Ciro Priello, sorridendo, ha commentato: “Parlo al pubblico a casa: era un’immagine scioccante e meravigliosa, quella di Morgan in ginocchio davanti a Rocco Siffredi”.

“L’esperienza qua ce l’ha solo Siffredi” ha ironizzato Pierpaolo, suscitando altri momenti di risate nello studio di Name That Tune.

Gli utenti su Twitter hanno apprezzato la simpatia di Pierpaolo, commentando “è carico a pallettoni”.

Foto: MNComm